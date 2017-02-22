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Katiller hesap veriyor

gecesi ’nı ele geçirmeye çalışan ve Ömer Halisdemir’i şehit eden ci grup Ankara’da hakim karşısına çıktı. Sanıklar ile ilgilerinin olmadığını söyledi

Katiller hesap veriyor
Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı General Semih Terzi'yi vurarak, girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılanacağı davanın görülmesine, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Şehit Ömer Halisdemir'i vuran darbeciler Fatih Şahin ile Mihrali Atmaca ve 16 sanık, büyük güvenlik önlemleriyle mahkemeye götürüldü.

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Mahkemede savunması alınan cuntacı General Semih Terzi'nin Emir Astsubayı Ahmet Kara "Darbe olduğunu bilmiyordum. Şehit Ömer Halisdemir darbe olduğunu anlamış. Halisdemir'in bildiği bilgiye sahip olsaydım, ben de uyarılsaydım bu iş daha başlamadan Semih Terzi'yi vururdum" diyerek kendisini savundu. Semih Terzi'nin yanında Diyarbakır'dan havalanarak 'na giden Astsubay Ali Güreli de darbeden haberinin olmadığını söyledi. Güreli ayrıca Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın karargaha geldiğinde yerde vurulmuş halde yatan Ömer Halisdemir'i öperek 'Darbeci haini vuran kahraman aslanım' dediğini belirtti.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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