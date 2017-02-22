Katiller hesap veriyor

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı General Semih Terzi'yi vurarak, FETÖdarbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılanacağı davanın görülmesine, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Şehit ÖmerHalisdemir'i vuran darbeciler FatihŞahin ile Mihrali Atmaca ve 16sanık, büyük güvenlik önlemleriylemahkemeye götürüldü.
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Mahkemede savunması alınan cuntacı General Semih Terzi'ninEmir Astsubayı Ahmet Kara "Darbe olduğunu bilmiyordum. Şehit ÖmerHalisdemir darbe olduğunu anlamış.Halisdemir'in bildiği bilgiye sahipolsaydım, ben de uyarılsaydım buiş daha başlamadan Semih Terzi'yivururdum" diyerek kendisini savundu. Semih Terzi'nin yanında Diyarbakır'dan havalanarak Özel Kuvvetler Komutanlığı'na giden Astsubay Ali Güreli de darbedenhaberinin olmadığını söyledi. Güreliayrıca Özel Kuvvetler KomutanıZekai Aksakallı'nın karargahageldiğinde yerde vurulmuş haldeyatan Ömer Halisdemir'i öperek'Darbeci haini vuran kahramanaslanım' dediğini belirtti.
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