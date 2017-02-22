Kasksız ölüm

Ölüm, anne ve oğlunu iş çıkışı yakaladı. Korkunç olay, önceki akşam Antalya'nınDemre İlçesi'nde yaşandı. Haldeki bir depoda çalışan Menhiye Uvaçin (38) ve oğluİsa Uvaçin (19) iş çıkışı eve gitmek için motosikletle yola çıktı. İsa Uvaçin'in kullandığı motosiklete kavşakta YasinTopçu'nun (22) kullandığı otomobil çarptı. Kasksızanne ve oğlu çarpmanınetkisiyle metrelerce uzağafırladı. İkili, olay yerinde hayata gözlerini kapadı. Otomobil sürücüsü Topçu isepolis tarafından gözaltınaalındı. Kazayı duyup olay yerine koşan ölenlerin yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Savcının incelemesinin ardından anne ve oğlun cenazesi, Demre DevletHastanesi morguna kaldırıldı. İsa Uvaçin'in yaklaşık 3 ayönce evlendiği ve memleketiŞanlıurfa'dan Demre'yegelerek halde çalışmayabaşladığı ortaya çıktı.
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