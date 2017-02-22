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Kasksız ölüm

’da hızla giden bir otomobil, motosiklete çarptı. Kask takmayan anne ve oğlu metrelerce uzağa fırladı. İkili, olay yerinde hayata gözlerini kapadı

Kasksız ölüm
Ölüm, anne ve oğlunu iş çıkışı yakaladı. Korkunç olay, önceki akşam Antalya'nın Demre İlçesi'nde yaşandı. Haldeki bir depoda çalışan Menhiye Uvaçin (38) ve oğlu İsa Uvaçin (19) iş çıkışı eve gitmek için motosikletle yola çıktı. 'in kullandığı motosiklete kavşakta Yasin Topçu'nun (22) kullandığı otomobil çarptı. Kasksız anne ve oğlu çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa fırladı. İkili, olay yerinde hayata gözlerini kapadı. Otomobil sürücüsü Topçu ise polis tarafından gözaltına alındı. yı duyup olay yerine koşan ölenlerin yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Savcının incelemesinin ardından anne ve oğlun cenazesi, Demre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İsa Uvaçin'in yaklaşık 3 ay önce evlendiği ve memleketi Şanlıurfa'dan Demre'ye gelerek halde çalışmaya başladığı ortaya çıktı.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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