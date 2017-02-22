Kara Bulut dağılmıyor!

Hatay'da yaşayan Milli Eğitim bünyesinde hizmetli olan Galip Bulut, oyuncu Hülya Avşar'a platonik aşıktı. 14 Şubat 1993 tarihinde Avşar'ın Bostancı'da verdiği konsere gitti. Konser sonrası Avşar'a çiçek ve hediye vermek isteyen Bulut'dan bir daha haber alınamadı. Boğaz Köprüsü'nden atladığı iddia edilen Bulut'un seneler içerisinde cesedine de ulaşılamadı. 24 yıldır oğullarından gelecek bir haber bekleyen Bulut ailesinin hayalleri hep yarım kaldı. Son olarak Hülya Avşar'a seslenen aile, "Galip, bir şekilde Hülya Avşar'a ulaştıysa veya Hülya Hanım onu gördüyse bunu bize bildirsin" açıklamasını yaptı. Yıllardır kardeş hasretiyle yanan Atilla Bulut şunları anlattı: "Galip, konser sonrası elinde çiçek ve hediye ile Hülya Avşar'ı görmek istemiş. Ancak görememiş. Sonra bir taksiye binip Boğaz Köprüsü'ne doğru gitmiş. Olayın tek tanığı taksi şoförü. Taksi şoförü köprüye gelince, Galip'in kapıyı açıp, kendini asfalta attığını söylüyor.



CESEDİ BULUNAMADI

Araç seyir halinde olduğundan dikiz aynasından bakan şoför, abimin yerden kalktığını ve yürüyerek orta şeride doğru ilerlediğini görünce, hemen köprü karakoluna gitmiş. Bir ay boyunca boğazın her iki yanında ağabeyimin cesedini aradık. Fakat bulamadık. Galip, bir şekilde Hülya Avşar'a ulaştıysa veya Hülya Hanım onu gördüyse bizlere bildirsin. Çünkü ben Galip'in yaşadığına inanıyorum."







HEDİYE VERMEK İSTEDİ

Avşar'a platonik aşık olan Bulut, konser sonrası çiçek ve bakır tepsi hediye vermek istedi. Ancak bir türlü görüşemedi. Konserden çıkan gençten bir daha haber alınamadı.



NESLİHAN ÖZBOZKURT