Kahve Safası!

Çoban Eray Bolat, Suriyeli Safa S. ile evlendi. Nikahtan sonra gelin, içine ‘uyku ilacı’ kattığı kahveleri damada ve ailesine içirdi. Herkes uyuduktan sonra da altınları ve paraları cebe indirdi! Ancak kaçışı fazla uzun sürmedi!
Çorum Ortaköy'de yaşanan olay film sahnelerini aratmadı. Çobanlık yaparak yaşamını sürdüren 34 yaşındaki Eray Bolat, bekarlık hayatından usandı. Ailesine ve yakınlarına artık evlenmek istediğini anlattı. Bunun üzerine arkadaşı Y.Ö, "Madem evlenmekistiyorsun, biz seni evlendirelim.Gaziantep'te bir kız var.Gel seni oraya götürelim, kızıda alıp gelelim" dedi.
12 BİN TL'YE BAŞLIK PARASI
Y.Ö.'nün söylediklerine ikna olan Bolat, ailesiyle arabaya atladı. Gaziantep'te yaşayan Suriyeli 27 yaşındaki SafaS.'nin ailesinin yaşadığı eve gitti. İkili birbiriyle tanıştı. Kadının akrabalarıolduğunu söyleyenkişiler ise 12 bin 500TL başlık para istedi. Damat adayı istenilen parayı verdi. Daha sonra gelinin ve damadın yakınları Çorum'a döndü. Burada da6 bin TL'lik altın ile çeşitlikıyafetler ve eşyalar alındı. Gençlerin evlenme arifesinde aracılar 7 bin 500 TL daha para istedi. Çoban Bolat bu parayı da ödedi. Daha sonra ikili imam nikahı kıymak istedi. Ancak Suriyeli gelinin ailesi, "İmamnikahını biz kıyarız" diyerek sözde nikah kıydı. Daha sonra gelini köyde bırakıp kentten ayrıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise, Eray Bolat ile ailesi, gelinleriyle sohbete daldı. Daha sonra Gelin Safa S., yaptığı kahvenin içine uyku ilacı atıp aileye servis yaptı! Kahveleri içen Bolat ailesi, uykuya daldı. Gelinise evdeki para ve altınlarıtoplayıp kaçtı. Durumu farkeden köylüler jandarmayıaradı. Safa S., kendisinialmaya gelen 3 kişi ilebirlikte jandarma tarafındankıskıvrak yakalandı.
'BUNLAR ŞEBEKEYMİŞ'
Olaydan birkaç saat sonra uyanan talihsiz damat başından geçenleri şöyle anlattı: "Cezalarını çeksinler. Bunlar şebekeymiş, civarda pek çok kişiyi içimizdeki insanların da katılmasıyla aynı yöntemle dolandırmışlar. Alın terimizle kazancımıza göz dikiyorlar. Ben 50 bin TL'ye yakın para harcadım. Kısacası dolandırıldım. İlaçla uyutulduk. Cezalarını çeksinler". Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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