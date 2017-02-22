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Kahve Safası!

Çoban Eray Bolat, Suriyeli Safa S. ile evlendi. Nikahtan sonra gelin, içine ‘uyku ilacı’ kattığı kahveleri damada ve ailesine içirdi. Herkes uyuduktan sonra da ları ve paraları cebe indirdi! Ancak kaçışı fazla uzun sürmedi!

Kahve Safası!
Çorum Ortaköy'de yaşanan olay film sahnelerini aratmadı. Çobanlık yaparak yaşamını sürdüren 34 yaşındaki Eray Bolat, bekarlık hayatından usandı. Ailesine ve yakınlarına artık k istediğini anlattı. Bunun üzerine arkadaşı Y.Ö, "Madem evlenmek istiyorsun, biz seni evlendirelim. Gaziantep'te bir kız var. Gel seni oraya götürelim, kızı da alıp gelelim" dedi.

12 BİN TL'YE BAŞLIK PARASI
Y.Ö.'nün söylediklerine ikna olan Bolat, ailesiyle arabaya atladı. Gaziantep'te yaşayan Suriyeli 27 yaşındaki Safa S.'nin ailesinin yaşadığı eve gitti. İkili birbiriyle tanıştı. Kadının akrabaları olduğunu söyleyen kişiler ise 12 bin 500 TL başlık para istedi. Damat adayı istenilen parayı verdi. Daha sonra gelinin ve damadın yakınları 'a döndü. Burada da 6 bin TL'lik altın ile çeşitli kıyafetler ve eşyalar alındı. Gençlerin evlenme arifesinde aracılar 7 bin 500 TL daha para istedi. Çoban Bolat bu parayı da ödedi. Daha sonra ikili imam nikahı kıymak istedi. Ancak Suriyeli gelinin ailesi, "İmam nikahını biz kıyarız" diyerek sözde nikah kıydı. Daha sonra gelini köyde bırakıp kentten ayrıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise, Eray Bolat ile ailesi, gelinleriyle sohbete daldı. Daha sonra Gelin Safa S., yaptığı kahvenin içine uyku ilacı atıp aileye servis yaptı! Kahveleri içen Bolat ailesi, uykuya daldı. Gelin ise evdeki para ve altınları toplayıp kaçtı. Durumu fark eden köylüler jandarmayı aradı. Safa S., kendisini almaya gelen 3 kişi ile birlikte jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

'BUNLAR ŞEBEKEYMİŞ'
Olaydan birkaç saat sonra uyanan talihsiz damat başından geçenleri şöyle anlattı: "Cezalarını çeksinler. Bunlar şebekeymiş, civarda pek çok kişiyi içimizdeki insanların da katılmasıyla aynı yöntemle dolandırmışlar. Alın terimizle kazancımıza göz dikiyorlar. Ben 50 bin TL'ye yakın para harcadım. Kısacası dolandırıldım. İlaçla uyutulduk. Cezalarını çeksinler". Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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