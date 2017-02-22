Hodri meydan

Konya Meram'da bir hırsız, geçtiğimiz gece Hüseyin Misci'ye ait döner dükkanına girdi. Masanın üzerindeki cep telefonunu alan hırsız, daha sonra kasaya yöneldi. Ancak kasayı açamayınca vazgeçti. İşyerine gittiğinde kırılan camı gören Misci, polis ekiplerine haber verdi. Çalınan telefonu aradığında telefonun açık olduğunu belirten Misci, "Hırsıza 'Telefonu, kasayı getir sana yeminle 200 daha vereceğim' mesajı gönderdim. Mesaja henüz bir cevap gelmedi" dedi.