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Gözü zirvede

Gözü zirvede
Türkiye'nin görme engelli ilk dağcısı Necdet Turhan, 2002 yılında Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmandı. Ardından New York Maratonu'yla başlattığı 'Beş Kıtada Beş Maraton Beş Zirve' projesini tamamladı. Gözünü yükseğe diken sporcu, Avustralya'nın en yüksek noktası Kosciusko Zirvesi'ne tırmanacağını açıkladı. Antrenörü ile 27 Şubat-12 Mart 2017 tarihlerinde Avustralya'ya gidecek olan Turhan, bu tınmanış için heyecanlı olduğunu söyledi.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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