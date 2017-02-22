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Gözlerinizden öperiz çocuklar

Gözlerinizden öperiz çocuklar
Diyarbakır'da yaşayan görme engelli kardeşler Ruken (14) ve Yusuf Adıgüzel (13), başarının engel tanımadığını kanıtladı. 2 kardeş, karanlık dünyalarını judo sporuyla aydınlattı. Engelli kardeşler, Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Judo Şampiyonası'nda 4 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Kardeşlerden , kader arkadaşlarına "Engellilerin aşamayacağı hiçbir engel yok" mesajı yolladı.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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