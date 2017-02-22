Facebook’ta öldü!

Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde 19 yıldırbakkal dükkanı işleten Hakan Tatlı'yasosyal medyada eşek şakası yapıldı.Tatlı'nın Facebook hesabını ele geçirenkimliği belirsiz kişiler, 2 yıl önce Tatlı'nınhastanede çekilmiş fotoğrafını paylaşıp,altına "Hakan Tatlı, kalp krizi geçiripvefat etti" diye yazdı. Paylaşımın ardındanHakan Tatlı'nın işyeri ve evi başsağlığıdilemek isteyen akrabaları vearkadaşlarının akınına uğradı. Bakkalagiden bazı komşular ise Tatlı'nın yaşadığınıgörünce bayıldı.
'AİLEM PERİŞAN OLDU'
Hesabını kurtaran Hakan Tatlı, kendihesabından işin aslını anlattı. Tatlı, dahasonra hesabını ele geçirenlerdenşikayetçi olmak için soluğu karakoldaaldı. Son birkaç ayda amcası, teyzesi veyeğenini kaybettiğini söyleyen Hakan Tatlı,"Peş peşe yaşanan cenazelerin ardındanböyle bir şaka yapılmaz. O mesaj nedeniyleailem ve yakınlarım perişan oldu. Birkaçarkadaştan şüphelendim. Ancak onlaryapmadıklarını söyledi. Olayla ilgilişikayette bulundum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.