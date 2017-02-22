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’ta öldü!

Şakacı lar, hayatta olan ’nın hesabını ele geçirip, vefat ilanını paylaştı! ‘Öldü’ denilen adamın yaşadığını görenler bayıldı. Eşek şakası karakola taşındı

Facebook’ta öldü!
Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde 19 yıldır bakkal dükkanı işleten Hakan Tatlı'ya sosyal medyada eşek şakası yapıldı. Tatlı'nın hesabını ele geçiren kimliği belirsiz kişiler, 2 yıl önce Tatlı'nın hastanede çekilmiş fotoğrafını paylaşıp, altına "Hakan Tatlı, kalp krizi geçirip vefat etti" diye yazdı. Paylaşımın ardından Hakan Tatlı'nın işyeri ve evi başsağlığı dilemek isteyen akrabaları ve arkadaşlarının akınına uğradı. Bakkala giden bazı komşular ise Tatlı'nın yaşadığını görünce bayıldı.

'AİLEM PERİŞAN OLDU'
Hesabını kurtaran , kendi hesabından işin aslını anlattı. Tatlı, daha sonra hesabını ele geçirenlerden şikayetçi olmak için soluğu karakolda aldı. Son birkaç ayda amcası, teyzesi ve yeğenini kaybettiğini söyleyen Hakan Tatlı, "Peş peşe yaşanan cenazelerin ardından böyle bir şaka yapılmaz. O mesaj nedeniyle ailem ve yakınlarım perişan oldu. Birkaç arkadaştan şüphelendim. Ancak onlar yapmadıklarını söyledi. Olayla ilgili şikayette bulundum" dedi.

ABBAS ÇAKAR
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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