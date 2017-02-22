Eşimle kavga ettim darbeye gittim

DarbegirişimisırasındaLüleburgaz65. MekanizePiyade TugayKomutanlığı'na bağlı kışladan zırhlıaskeri araçlarla İstanbul'a gitmeküzere yola çıkan ve vatandaşlartarafından durdurulan 81 sanığınyargılandığı dava başladı. Sanıklardaneski Tuğgeneral Cemalettin Doğan,savunmasını yaptı. Darbe günü izinliolmasına rağmen karargahta bulunanve WhatsApp yazışmalarında darbeyebilinçli olarak katıldığı görülen Doğankendisini şu sözlerle savundu: "15Temmuz'da ailemle Bodrum'datatildeydik. Eşimle tartıştık.Moralim bozulduğundan eşimiprotesto için Lüleburgaz'a döndüm.Darbeyi bilmiyordum."
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