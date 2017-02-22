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Eşimle kavga ettim ye gittim

Eşimle kavga ettim darbeye gittim
Darbe girişimi sırasında Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı kışladan zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve vatandaşlar tarafından durdurulan 81 sanığın yargılandığı dava başladı. Sanıklardan eski , savunmasını yaptı. günü izinli olmasına rağmen karargahta bulunan ve WhatsApp yazışmalarında darbeye bilinçli olarak katıldığı görülen Doğan kendisini şu sözlerle savundu: "15 Temmuz'da ailemle Bodrum'da tatildeydik. Eşimle tartıştık. Moralim bozulduğundan eşimi protesto için Lüleburgaz'a döndüm. Darbeyi bilmiyordum."
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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