Eş katili cezaevinde intihara kalkıştı

Antalya'da geçtiğimiz pazar günü Vural Şentürk, kendisini yatakta başka bir kadınla yakalayan eşi Cemile Şentürk'ü öldürdü. Cani koca, korkunç cinayetin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşadıklarından dolayı bunalıma giren katil, dün cezaevinin banyosunda intihar etmeye kalkıştı. Yatak çarşafıyla kendini astı. Durumu fark eden mahkumlar sayesinde ise kurtuldu. Hemen hastaneye kaldırıldı. Boynunda kırık olduğu belirlenen Şentürk'ün 10 gün yoğun bakımda kalacağı açıklandı.
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