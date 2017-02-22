DEAŞ’tan sonra sıra YPG’de

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) öncülüğünde terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 182'nci gününde El Bab'ın büyük bir kısmı temizlenirken, TSK ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri bu kez PKK/PYD mevzilerini hedef aldı. Bu kapsamda PKK/PYD kontrolündeki Azez-Menbiç hattında teröristlerle çatışmalar yaşandı. TSK, bölgedeki hedefleri vurdu. Yaşanan çatışmaların ardından, Azez'in 3 kilometre kuzeybatısında bulunan ve yaklaşık bir yıldır PKK/PYD kontrolünde olan Marin köyü kurtarıldı. Gün boyunca devam eden operasyonlarda ise TSK ve ÖSO, Azez'in güneyinde devam eden operasyonda Ayn Dakne, Meranaz ve Mınnig bölgelerinde PKK/PYD mevzilerini top ve havan atışlarıyla vurdu.





MERKEZDE SOKAK SAVAŞI

Öte yandan El Bab'ı DEAŞ'lı teröristlerden temizleme çalışmaları devam ediyor. Şehrin batı ve güney bölümünde kontrol sağlanırken, kent merkezinde yer yer sokak çatışmaları sürüyor. Sokak sokak, ev ev devam eden çatışmalar sırasında Mehmetçik ve muhalif savaşçılar, santim santim ilerleyişini sürdürüyor. Kentin dört bir yanına mayın ve el yapımı patlayıcılar tuzaklayan DEAŞ teröristleri, keskin nişancılar eşliğinde TSK ve ÖSO birliklerinin ilerleyişini yavaşlatmaya çalışıyor. Mehmetçik, bir yandan teröristlerle çatışırken diğer yandan teröristlerin döşediği patlayıcıları temizlemeye çalışıyor. Devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 109 DEAŞ hedefi karadan ve havadan vuruldu. Topçu atışları ve hava harekâtları sonucu 44 terörist etkisiz hale getirildi.



