Darbede paşa yargıda Kuzu!

YALANLARA DEVAM
Kuzu, mahkeme başkanının FETÖ ile bağlantısını sorması üzerine ise, "Oğlum onların okulunda okuyordu. Uzman çavuş olan diğer oğlum da benim adım yüzünden tutuklandı. Taner Berber, Ramazan Elmas, Yakup Özcan gibi 57 kişinin FETÖ'cü olduğunu da baskı altında olduğum için söyledim. Ramazan Elmas komutanım hakkını helal etsin" dedi. Kuzu'dan önce savunma yapan MAK Timi'nin Komutanı Binbaşı Taner Berber ise "Gökhan Sönmezateş bize terör operasyonuna gittiğimizi söyledi. Yanımızda Zekeriya Kuzu da vardı. Durumu, Marmaris'e iniş yaptıktan sonra anladım. Makinalı tüfekler ile 25 bin mermiyi illa kullanacağız diye değil tedbir için aldık. Ben kesinlikle çatışmaya girmedim. FETÖ imamı olarak kimseyi bilmiyorum. Bir tek imam bilirim o da cami imamı" dedi.
- "MENFEZ PAŞASI"NDAN TUTARSIZ İFADELER
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı otele saldırı düzenleyen ekipte yer alan ve Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olarak anılan eski Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu, davanın ilk duruşmasında, emniyet ve savcılıktaki ifadelerini reddeden beyanlarıyla dikkati çekti.
BİZE BAKIP SIRITIYORLAR
Cumhurbaşkanı'na suikast timinin yargılandığı davaya müdahil olarak katılan şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in ailesi, darbeci askerlerin ifadelerine tepki gösterdi. Şehit annesi Bahar Eker, "Onlar adi ve şerefsiz. Bize bakıp utanmadan sırıtıyorlar. Biz bir evlat kaybetmişiz, sanki hiçbir şey yapmamış gibi davranıyorlar. 'İsteseydik hepsini öldürürdük. Çocuk gibi ağlayacak değilim' diyorlar. Onları idam edin ki milletin içi rahat etsin" dedi.
KENAN GÜRBÜZ
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