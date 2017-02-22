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de paşa yargıda Kuzu!

Yıllarca ’nün imamlığını yaptı. Generallere bile emir yağdırdı. gecesi Cumhurbaşkanı’na yapmaya giden timin başındaydı. Paşa lakaplı ye çıkınca bunların hepsini unuttu, masum numarası yaptı...

Darbede paşa yargıda Kuzu!
15 Temmuz girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düzenlemek için Marmaris'te kaldığı oteli basan askerlerin yargılandığı Muğla 2. Ağır Ceza si'ndeki davanın ikinci gününde, darbeciler birbirine düştü. Duruşmada savunmasını yapan "Paşa" lakaplı Çiğli Üssü İmamı Astsubay , sözlerine "Mahkemeden çok memnunum. Kendim ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" diyerek başladı. Bu sözlere sinirlenen Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ise "Kimse benim adıma teşekkür edemez" diye bağırdı. Çıkan gerginliğin yatışmasının ardından savunmasına devam eden Kuzu, suçlamaları ve hem emniyetteki hem de savcılıktaki ifadelerini reddederek, "Herkes bana yükleniyor. 7 aydır cezaevindeki bahçeye dahi tek başıma çıkıyorum. Milliyetçi ve vatanperver biriyim. Ülkü ocaklarında yetiştim. 30 yıl boyunca timinde görev yaptım. Benim hayatım insan kurtarmaktır. Bizler için deliler ekibi derler" dedi.

YALANLARA DEVAM
Kuzu, mahkeme başkanının ile bağlantısını sorması üzerine ise, "Oğlum onların okulunda okuyordu. Uzman çavuş olan diğer oğlum da benim adım yüzünden tutuklandı. Taner Berber, Ramazan Elmas, Yakup Özcan gibi 57 kişinin FETÖ'cü olduğunu da baskı altında olduğum için söyledim. Ramazan Elmas komutanım hakkını helal etsin" dedi. Kuzu'dan önce savunma yapan MAK Timi'nin Komutanı Binbaşı Taner Berber ise "Gökhan Sönmezateş bize terör operasyonuna gittiğimizi söyledi. Yanımızda Zekeriya Kuzu da vardı. Durumu, Marmaris'e iniş yaptıktan sonra anladım. Makinalı tüfekler ile 25 bin mermiyi illa kullanacağız diye değil tedbir için aldık. Ben kesinlikle çatışmaya girmedim. FETÖ imamı olarak kimseyi bilmiyorum. Bir tek imam bilirim o da cami imamı" dedi.


BİZE BAKIP SIRITIYORLAR
Cumhurbaşkanı'na suikast timinin yargılandığı davaya müdahil olarak katılan şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in ailesi, darbeci askerlerin ifadelerine tepki gösterdi. Şehit annesi Bahar Eker, "Onlar adi ve şerefsiz. Bize bakıp utanmadan sırıtıyorlar. Biz bir evlat kaybetmişiz, sanki hiçbir şey yapmamış gibi davranıyorlar. 'İsteseydik hepsini öldürürdük. Çocuk gibi ağlayacak değilim' diyorlar. Onları idam edin ki milletin içi rahat etsin" dedi.

KENAN GÜRBÜZ
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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