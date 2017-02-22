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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'la görüşecek

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı Donald 'ın Mayıs'ta yapılacak NATO zirvesi öncesinde görüşme yapmalarının planlandığını açıkladı.

Erdoğan ile Trump kritik zirve öncesi görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı Donald görüşmesine ilişkin, "Mayıs ayı içinde bir ara zirve yapılacak, NATO Liderler Zirvesi, oraya Sayın Cumhurbaşkanımız katılacaklar. Orada mutlaka bir görüşme olacak, planlanacak ama öncesinde de bir görüşme yapılması için hazırlıklarımız devam ediyor." dedi.

KIBRIS RUM KESİMİNİN ENOSİS KARARI
Kalın, "Umarız Rum tarafı bu kararından vazgeçer. Hele müzakerelerin kritik bir aşamaya girdiği böyle bir dönemde bu kararın gündeme getirilmiş olması elbette müzakereleri bundan sonra çok olumsuz yönde etkileyecektir. Adım atması gereken taraf Rum tarafıdır." dedi.

TÜRKİYE GEREĞİNİ YAPAR
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Biz bölgenin, Suriye halkının geleceği, kendi ulusal güvenliğimiz için çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Bizim ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir unsur varsa, ister Halep'te ister El Bab'da ister Rakka'da ister Telafer'de, Sincar'da olsun, Türkiye bunun gereğini her zaman yapar. Bunun için de bir başka ülkeden izin almak durumunda değildir. " diye konuştu.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba 14:59
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