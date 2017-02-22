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FETÖ'cüler gibi takiye oyununa başladı

, Kılıçdaroğlu yönetimi ile birlikte FETÖ'cülerle aynı dili kullanmaya başladı. Referandumda 'hayır' oylarını arttırmak için takiye yapmaya başlayan CHP 15 yıl sonra AKP yerine AK Parti demeye başladılar.

CHP FETÖcüler gibi takiye oyununa başladı

İşte 'nin referandum sürecindeki ikiyüzlülükleri: AKP, 15 yıl sonra AK Parti oldu. 'Yeni sistem Erdoğan için' söylemi değişti. Başörtüsüne saldıranlar yerine başörtülü mağdura ziyaret. Su yolu yaptıkları AYM'ye gitmediler.

CHP, Cumhurbaşkanlığı sistemine muhalefet edeceğim diye takiye yöntemine sarıldı. Referandum süreci başladıktan sonra CHP ve Kılıçdaroğlu, halkı kandırmak için bir çabanın içine girdi. İşte CHP'nin takiyeleri.

ERDOĞAN ÇARKI: "Cumhurbaşkanlığı sistemi değişikliği Erdoğan için yapılıyor" diyen Kılıçdaroğlu, referandum kesinleşince "Bu Erdoğan meselesi değil. Şahıs odaklı eleştiri yapmayıp sistemin sakıncalarını anlatın" dedi.

AKP'DEN AK PARTİ'YE: 15 yıldır ısrarla 'AKP' diyen CHP, referandumun hatırı için AK Parti deme kararı aldı. Bülent Tezcan "Kardeşim adamlar partisinin adını AK Parti koymuş. Diyebiliyorsanız AK Parti deyin, diyemezseniz; Adalet ve Kalkınma Partisi deyin" diyerek teşkilatları uyardı.

BAŞÖRTÜ ZİYARETİ: Daha önce saldırganları, yumruk atanları ziyaret eden Kılıçdaroğlu "Hayır" algısı için başörtü mağdurunu ziyaret etti.

HENDEKÇİ ARKADAŞLAR: PKK'nın hendek-barikat eylemleri sırasında teröristlere "Hendekçi arkadaşlar" diye hitap eden Kılıçdaroğlu, HDP-PKK ile aynı safta oluşunu gizlemek için Viranşehir saldırısını ilk olarak kınadı.CHP Kadın Kolları'nca başlatılan kampanya görselinde birçok dünya dilinde 'Hayır' sözcüğüne yer verilirken, Kürtçe 'Hayır' anlamına gelen 'Na' kelimesine yer verilmedi.

TERÖR ARTACAK TEHDİTİ: CHP'li Bülent Tezcan hazırladığı "Hayır Demezseniz Ne Olacak" kitapçığında, "Çatışma ve terör artacak" tehdidinde bulundu.

KAN DÖKMEDEN OLMAZ: Kılıçdaroğlu, geçmişte "Böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz" açıklaması yaptı. Kısa süre önce yaptığı açıklamada daha ileri gitti; Menderes'i hatırlatarak 'evet' çıkması halinde darbe imasında bulundu.

ANAYASA MAHKEMESİ ÇARKI: Geçmişte vesayet kurumlarından biri gibi hareket eden AYM'ye her fırsatta başvuran CHP, artık istedikleri gibi kararlar çıkartamayınca sert eleştirilerde bulundu. Anayasa değişikliğini AYM'ye taşımak için delil toplamak için her şeyi deneyen, vekili bacak bile ısıran, ancak arayışı boşa çıkan CHP, umduğunu elde edemeyeceğini anlayınca çark etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, "AYM siyasallaştı.En büyük hakem millet" deyip AYM'ye başvurmaktan vazgeçtiğini açıkladı.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba 08:18
YORUMLAR 14 yorum yapıldı

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Adem Kalafat Adem Kalafat

Bu ülkede artık chp nin pili bitmiştir. Vesayetin bitmesiyle yıllardır terörün, teröristin yanında yer alan, halkına sırtını dönmüş olan chp artık son çırpınışların veriyor. Kandil, pensilvanya ve üst akıldan aldığı emirlerle siyaset yapmaya çalışan chp; Halk partisi olan ismini değiştirip Halkına Düşman Parti yapması gerekiyor.

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evet0
hayır0
cevapla 22.02.2017 11:11
taka41 taka41

chp nin ne dedigi artik ise yaramiyor.....ne derse desinler bu Millet evet diyecek...gurbetcide...% 75 dir evet orani.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 22.02.2017 10:39
FatihSultan23 FatihSultan23

EVET... EVET.. chpkk ve fetö teröristlerinin Türkiye Cumhuriyetimizden yok olması için Referandumda Türk Milleti adına EVET kullanmalıyız, yıllardan beri chpkk lılar Halkımızı hep aşağıladılar hep yok etmeye çalıştılar, şunu unutmayın chpkk lı kemal ve yandaşları avrupa terörist birliğine çalışıyor, Türkiye'mizin yok olması için ayarlanmış bir amerika ajanı, bunu bilipte arkasında duranlar asla Türk olamaz.

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evet3
hayır1
cevapla 22.02.2017 10:10
YES YES

hainliğin siyasete bürünmüş hali = Chp

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evet3
hayır1
cevapla 22.02.2017 10:00
AKIN AKIN

EVET EVET EVET GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE VE ÇOCUKLARIMIZ İÇİN EVET DİYORUZ**********

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evet4
hayır1
cevapla 22.02.2017 09:48
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