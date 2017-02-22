İşte CHP'nin referandum sürecindeki ikiyüzlülükleri: AKP, 15 yıl sonra AK Parti oldu. 'Yeni sistem Erdoğan için' söylemi değişti. Başörtüsüne saldıranlar yerine başörtülü mağdura ziyaret. Su yolu yaptıkları AYM'ye gitmediler.

CHP, Cumhurbaşkanlığı sistemine muhalefet edeceğim diye takiye yöntemine sarıldı. Referandum süreci başladıktan sonra CHP ve Kılıçdaroğlu, halkı kandırmak için bir çabanın içine girdi. İşte CHP'nin takiyeleri.

ERDOĞAN ÇARKI: "Cumhurbaşkanlığı sistemi değişikliği Erdoğan için yapılıyor" diyen Kılıçdaroğlu, referandum kesinleşince "Bu Erdoğan meselesi değil. Şahıs odaklı eleştiri yapmayıp sistemin sakıncalarını anlatın" dedi.

AKP'DEN AK PARTİ'YE: 15 yıldır ısrarla 'AKP' diyen CHP, referandumun hatırı için AK Parti deme kararı aldı. Bülent Tezcan "Kardeşim adamlar partisinin adını AK Parti koymuş. Diyebiliyorsanız AK Parti deyin, diyemezseniz; Adalet ve Kalkınma Partisi deyin" diyerek teşkilatları uyardı.

BAŞÖRTÜ ZİYARETİ: Daha önce saldırganları, yumruk atanları ziyaret eden Kılıçdaroğlu "Hayır" algısı için başörtü mağdurunu ziyaret etti.

HENDEKÇİ ARKADAŞLAR: PKK'nın hendek-barikat eylemleri sırasında teröristlere "Hendekçi arkadaşlar" diye hitap eden Kılıçdaroğlu, HDP-PKK ile aynı safta oluşunu gizlemek için Viranşehir saldırısını ilk olarak kınadı.CHP Kadın Kolları'nca başlatılan kampanya görselinde birçok dünya dilinde 'Hayır' sözcüğüne yer verilirken, Kürtçe 'Hayır' anlamına gelen 'Na' kelimesine yer verilmedi.

TERÖR ARTACAK TEHDİTİ: CHP'li Bülent Tezcan hazırladığı "Hayır Demezseniz Ne Olacak" kitapçığında, "Çatışma ve terör artacak" tehdidinde bulundu.

KAN DÖKMEDEN OLMAZ: Kılıçdaroğlu, geçmişte "Böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz" açıklaması yaptı. Kısa süre önce yaptığı açıklamada daha ileri gitti; Menderes'i hatırlatarak 'evet' çıkması halinde darbe imasında bulundu.

ANAYASA MAHKEMESİ ÇARKI: Geçmişte vesayet kurumlarından biri gibi hareket eden AYM'ye her fırsatta başvuran CHP, artık istedikleri gibi kararlar çıkartamayınca sert eleştirilerde bulundu. Anayasa değişikliğini AYM'ye taşımak için delil toplamak için her şeyi deneyen, vekili bacak bile ısıran, ancak arayışı boşa çıkan CHP, umduğunu elde edemeyeceğini anlayınca çark etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, "AYM siyasallaştı.En büyük hakem millet" deyip AYM'ye başvurmaktan vazgeçtiğini açıkladı.