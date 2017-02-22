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"Başörtüsünün gündemden düşmesi gerekiyor"

Milli Savunma Bakanı Işık, 'da nın kaldırılmasına yönelik, "Başörtüsü yasağı Türkiye'de sorun olmaktan tamamen çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.

Başörtüsünün gündemden düşmesi gerekiyor
Milli Savunma Bakanı , Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, gazetecilerin, Milli Savunma Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Genelkurmay Karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubayların başörtüsü takabilmesiyle ilgili sorularını yanıtladı.

Bakan Işık, " Türkiye'de sorun olmaktan tamamen çıkmış oldu. İsteyen başörtüsüyle mesleğini icra edebilecek. Bu zaten jandarma ve poliste önceden kaldırılmış bir yasaktı. Bu düzenlemeyle 'dan da kaldırılmış oldu." diye konuştu.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba 20:04
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