"Başörtüsünün gündemden düşmesi gerekiyor"

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, gazetecilerin, Milli Savunma Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Genelkurmay Karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubayların başörtüsü takabilmesiyle ilgili sorularını yanıtladı.
Bakan Işık, "Başörtüsü yasağı Türkiye'de sorun olmaktan tamamen çıkmış oldu. İsteyen başörtüsüyle mesleğini icra edebilecek. Bu zaten jandarma ve poliste önceden kaldırılmış bir yasaktı. Bu düzenlemeyle TSK'dan da kaldırılmış oldu." diye konuştu.
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