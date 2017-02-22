Başkana 5 yıl hapis

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü hakkında, Ceyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönem ile ilgili açılan dava karara bağlandı. Sözlü'ye, "edimin ifasına fesat karıştırma, rüşvet almak, vermek ve rüşvete aracılık yapmak" suçlarından 5 yıl hapis verildi. Kararın Yargıtay'da onanması durumunda Sözlü, cezaevine gönderilecek.