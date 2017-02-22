Yol Durumu
  1. ‘Tatar Ramazan’ yetim kaldı
  2. Kendimi yakacağım

Başkana 5 yıl hapis

Başkana 5 yıl hapis
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü hakkında, Ceyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönem ile ilgili açılan dava karara bağlandı. Sözlü'ye, "edimin ifasına fesat karıştırma, rüşvet almak, vermek ve rüşvete aracılık yapmak" suçlarından 5 yıl hapis verildi. Kararın Yargıtay'da onanması durumunda Sözlü, cezaevine gönderilecek.
Etiketler: , ,
  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar