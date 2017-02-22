Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde gazetecileri kabul etti. Referandum süreci, terör operasyonları ve Suriye'deki son duruma ilişkin değerlendirmeler yapan Yıldırım, bazı illerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak miting yapılabileceklerini kaydetti ve ilk mitingin pazar günü Kahramankazan'da yapılacağını açıkladı.







"İki başlılık olmaz, tek irade olmalı" diyen Yıldırım, 15 yıldır sistemden kaynaklı sorunların yaşandığını aktardı. "Evet de çıksa hayır da çıksa ülke bölünmez" şeklinde konuşan Başbakan Yıldırım, erken seçimin gündemde olmadığını vurguladı. Başbakan ayrıca, AK Parti'nin kurultayının da 2018'de olacağını belirtti.



YÜKSEKDAĞ'IN MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

Başbakan Yıldırım, terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili ise, "Yargının kararını yasama dikkate aldı" dedi.



"MİT'E SORDUM, 'YOK BİR ŞEY' DEDİ"

Gazetecilerin 'ByLock' iddialarını sorması üzerine ise Başbakan, "MİT'e sordum. Ne varsa getir dedim. Yok bir şey dedi. Benden bilgi mi saklıyor. Öyleyse bedelini öderler" diye konuştu.



Kamudaki FETÖ ihraçlarına ilişkin de açıklama yapan Başbakan "100 bine yakın mağduriyet başvurusu var. Haksızlık varsa düzenlenecek" dedi. Başbakan, akademisyenlerin ihracına ilişkin ise, "Maalesef bazı yöneticiler geçmiş hesaplarını görüyor" değerlendirmesini yaptı.



BAHÇELİ'NİN 'İDAM' AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünkü grup toplantısında FETÖ'cü hainler için idam taleplerini hatırlatarak, "Meclis'e gelirse kayıtsız destek vereceğiz" demişti. Başbakan Yıldırım, Bahçeli'nin sözlerine ilişkin, "Referandumdan sonra MHP ile konuşuruz" dedi.



"HERKESİN İŞARETİNİ YAPARIZ"

Dünkü grup toplantısında yaptığı 'bozkurt' işaretinin sorulması üzerine Başbakan, "Herkesin işaretini yaparız. Türkiye'nin bütün renkleri bizim için aynıdır. '80 milyonu kucaklayacağız' derken bundan tek istisna olan terör örgütleridir" karşılığını verdi.



TSK'DA BAŞÖRTÜSÜ YASAĞININ KALKMASI

Başbakan Yıldırım, kadın astsubay ve subaylar ile askeri öğrenciler için olan başörtü yasağının kalkmasına ilişkin, "Kararı çok olumlu buluyorum" dedi.