Bagajdan tarih çıktı

Adana'da polis dün şüpheli bir otomobili durdurdu. Aracın bagajında yapılan aramada rulo halinde üzerinde, 'Büyük Archireus' yazan ceylan derisine yapılmış ikona bulundu. Arabadaki E.G. ile H.G. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde, "Suriye'dengelen bir vatandaşın bize borcu vardı.Karşılığında bunu verdi. Tarihi değeriolduğunu bilmiyorduk" dedi. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 18. Yüzyıl'dan kaldığı belirlenen tarihi eser, ise- Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim edildi.
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