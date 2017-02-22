Yol Durumu
  1. Eş katili cezaevinde intihara kalkıştı
  2. Dayaklık rapor

Bagajdan tarih çıktı

Bagajdan tarih çıktı
Adana'da polis dün şüpheli bir otomobili durdurdu. Aracın bagajında yapılan aramada rulo halinde üzerinde, 'Büyük Archireus' yazan ceylan derisine yapılmış ikona bulundu. Arabadaki E.G. ile H.G. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde, "Suriye'den gelen bir vatandaşın bize borcu vardı. Karşılığında bunu verdi. Tarihi değeri olduğunu bilmiyorduk" dedi. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 18. Yüzyıl'dan kaldığı belirlenen tarihi eser, ise- Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim edildi.
Etiketler: ,
  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar