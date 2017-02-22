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Bab’ı süpürdük

Bab’ı süpürdük
'nın 182'nci gününde 'da tam manasıyla süpürme ve temizleme u yapıldı. Operasyonda topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 109 hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri ve komuta kontrol tesisleri baskı altına alındı. F-16'lar da barınma maksatlı kullanılan 4 binayı imha etti. Arama faaliyetlerinin devam ettiği sırada mahallelerde daha önceden kazılmış tünel ve dehlizlere saklandıkları tespit edilen DEAŞ mensubu teröristlerle çıkan çatışmada ise toplam 44 terörist etkisiz hale getirildi.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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