Bab’ı süpürdük

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 182'nci gününde El Bab'da tam manasıyla süpürme ve temizleme operasyonu yapıldı. Operasyonda topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 109 DEAŞ hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri ve komuta kontrol tesisleri baskı altına alındı. F-16'lar da barınma maksatlı kullanılan 4 binayı imha etti. Arama faaliyetlerinin devam ettiği sırada mahallelerde daha önceden kazılmış tünel ve dehlizlere saklandıkları tespit edilen DEAŞ mensubu teröristlerle çıkan çatışmada ise toplam 44 terörist etkisiz hale getirildi.
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