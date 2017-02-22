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Akıncı yarınki liderler toplantısına katılmayacak

KKTC Cumhurbaşkanı 'nın, Rum tarafının kararına ilişkin geri adım atmadığı gerekçesiyle yarınki liderler toplantısına katılmayacağı bildirildi.

Türk tarafı resti çekti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı 'nın, Rum tarafının " (Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı) referandumunun okullarında kutlanması" kararından geri adım atmaması karşısında yarınki liderler görüşmesine katılmayacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Meclisinin 10 Şubat'ta aldığı "Enosis referandumunun kutlanması" kararından geri dönülmediği için yarın ara bölgede yapılması planlanan liderler görüşmesine katılmayacak.

Kıbrıs müzakereleri, Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda 15 Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı.

Rum Meclisi, 10 Şubat'ta Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını öngören Enosis referandumunun, yıl dönümünde okullarda kutlanması yönünde karar almıştı. 16 Şubat'ta yapılan liderler görüşmesinde ise Rum lider Nikos Anastasiadis, kapıyı sertçe vurarak müzakere masasından kalkmıştı.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba 13:12
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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MEHMET MEHMET

acilen KIPRISI EN SON İLLERİMİZDEN BİRİ YAPMALIYIZ.

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evet0
hayır0
cevapla 22.02.2017 16:19
VATANDAŞ VATANDAŞ

rum bozuntuları size kıprıstan bir karış toprak almayı bırakın, siz sahip olduğunuz toprağa sahip çıkın yeter. midyata pirinçe giderken evinizde ki bulgurdan da olmayın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.02.2017 16:18
taka41 taka41

iyi yapmis...ne güzel kapatip gitmis....pirinci o ayiklamali tastan biz deyil...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.02.2017 14:12
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