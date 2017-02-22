Akıncı yarınki liderler toplantısına katılmayacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Rum tarafının "Enosis (Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı) referandumunun okullarında kutlanması" kararından geri adım atmaması karşısında yarınki liderler görüşmesine katılmayacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Meclisinin 10 Şubat'ta aldığı "Enosis referandumunun kutlanması" kararından geri dönülmediği için yarın ara bölgede yapılması planlanan liderler görüşmesine katılmayacak.
Kıbrıs müzakereleri, Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda 15 Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı.
Rum Meclisi, 10 Şubat'ta Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını öngören Enosis referandumunun, yıl dönümünde okullarda kutlanması yönünde karar almıştı. 16 Şubat'ta yapılan liderler görüşmesinde ise Rum lider Nikos Anastasiadis, kapıyı sertçe vurarak müzakere masasından kalkmıştı.
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acilen KIPRISI EN SON İLLERİMİZDEN BİRİ YAPMALIYIZ.
rum bozuntuları size kıprıstan bir karış toprak almayı bırakın, siz sahip olduğunuz toprağa sahip çıkın yeter. midyata pirinçe giderken evinizde ki bulgurdan da olmayın.
iyi yapmis...ne güzel kapatip gitmis....pirinci o ayiklamali tastan biz deyil...
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