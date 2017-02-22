Yol Durumu
  1. Kirli kutular!
  2. Sokak ortasında harakiri yaptı

2.5 milyon liralık vurgun

2.5 milyon liralık vurgun
Adana 'i, kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şebekeyi çökertmek için kolları sıvadı. Teknik takibin ardında Adana merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Aralarında şebekenin liderleri oldukları belirtilen İsa E., Cuma A. ve Ahmet E. ile birlikte 74 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 100 kişiyi toplam 2.5 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

MURAT KARAMAN-ZİYA RAMOĞLU
Etiketler: , , ,
  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar