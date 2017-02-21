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Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster oldu

ABD Başkanı Trump, 13 Şubat'ta istifa eden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in yerine Korgeneral 'ı getirdi.

Trump yeni danışmanını seçti

ABD Başkanı , 13 Şubat'ta istifa eden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in yerine Korgeneral 'ı (54) seçtiğini açıkladı.

Trump, hafta sonunu geçirmek üzere gittiği Florida'daki görüşmeleri sonucunda yeni Ulusal Güvenlik Danışmanını kamuoyuna ilan etti.

Kendisini takip eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, hassas görüşme ve değerlendirmeler sonucunda ABD Ordusu Kapasite Entegrasyon Merkezi Direktörü ve Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral McMaster'da karar kıldıklarını belirtti.

McMaster için "muhteşem bir yetenek ve deneyim adamı" ifadesini kullanan Trump, son iki günde yeni adayı hakkında çok şey okuyup izlediğini söyledi.

Medya mensuplarına kısa bir açıklama yapan McMaster ise, "Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Sadece milletimize hizmet etmeye devam edecek olmanın bir ayrıcalık olduğunu söylemek istiyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için size minnettarım." ifadelerini kullandı.

KELLOGG, ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ ÖZEL KALEMİ OLDU
Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'den boşalan koltuğa bir süredir vekalet eden emekli Korgeneral Keith Kellogg ise yine Trump tarafından Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Özel Kalemi görevine seçildi.
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  • 21 Şubat 2017, Salı 11:12
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