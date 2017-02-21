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'a hapis cezası!

, Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesince "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" gerekçesiyle 5 ay hapse çarptırıldı.

Selahattin Demirtaşa hapis cezası!

HDP Eş Genel Başkanı , Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesince "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" gerekçesiyle 5 ay hapse çarptırıldı.
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  • 21 Şubat 2017, Salı 17:23
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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T&#220;RK milleti TÜRK milleti

az almış idam edilmeli bu teröristler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet65
hayır5
cevapla 21.02.2017 17:33
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