Rockefeller pozu

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ABD'nin New York kentinde referandum hazırlığı yaptı. Her seçim öncesi, CHP'nin oylarının uçtuğunu söyleyen hatta iddiasını güçlendirmek için, "Eğer yüzde40 oy alamazsak istifa ederim" dedikten sonra koltuğa yapışan Tekin, New York'ta ünlü Rockefeller Plaza'nın önünde eşiyle poz verdi. Okyanus ötesinden iktidar çıkmayacağını hala anlamayan Gürsel Tekin'in, parti içinde de rahatsızlığa neden olduğu iddia edildi. Başarısız yönetim şekliyle CHP'nin hedeflerinden uzaklaştığını iddia bazı CHP'liler, sosyal medyada "Gürsel Tekin,koltuğunu kaybetmemek içinher yolu deniyor", "Tekin, koltukkonusunda çok başarılı.Ancakpartinin sıçrama yapma konusundakibaşarısızlığı ise ortada" yorumları vardı.
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Chpkk şebekürlerinden Garsonluk pozlar
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