Yol Durumu
  1. Referandum hazırlığı tamam
  2. ABD'den iadesini bekliyoruz

Rockefeller pozu

Rockefeller pozu
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ABD'nin New York kentinde referandum hazırlığı yaptı. Her seçim öncesi, CHP'nin oylarının uçtuğunu söyleyen hatta iddiasını güçlendirmek için, "Eğer yüzde 40 oy alamazsak istifa ederim" dedikten sonra koltuğa yapışan Tekin, New York'ta ünlü Rockefeller Plaza'nın önünde eşiyle poz verdi. Okyanus ötesinden iktidar çıkmayacağını hala anlamayan Gürsel Tekin'in, parti içinde de rahatsızlığa neden olduğu iddia edildi. Başarısız yönetim şekliyle CHP'nin hedeflerinden uzaklaştığını iddia bazı CHP'liler, sosyal medyada "Gürsel Tekin, koltuğunu kaybetmemek için her yolu deniyor", "Tekin, koltuk konusunda çok başarılı. Ancak partinin sıçrama yapma konusundaki başarısızlığı ise ortada" yorumları vardı.
Etiketler:
  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ramba Samba Ramba Samba

Chpkk şebekürlerinden Garsonluk pozlar

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cevapla 21.02.2017 02:23
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