Rockefeller pozu

İstanbul MilletvekiliABD'nin New York kentinde referandum hazırlığı yaptı. Her seçim öncesi, CHP'nin oylarının uçtuğunu söyleyen hatta iddiasını güçlendirmek için,dedikten sonra koltuğa yapışan Tekin, New York'ta ünlüPlaza'nın önünde eşiyle poz verdi. Okyanus ötesinden iktidar çıkmayacağını hala anlamayanin, parti içinde de rahatsızlığa neden olduğu iddia edildi. Başarısız yönetim şekliyle CHP'nin hedeflerinden uzaklaştığını iddia bazı CHP'liler, sosyal medyadayorumları vardı.