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HDP'li Baluken tutuklandı

HDP Diyarbakır Milletvekili tutuklandı.

HDPli Baluken tutuklandı

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada verilen tahliye kararına itiraz edilen ve gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili , Ankara'da tutuklandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili ve Grup Başkanvekili İdris Baluken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen Baluken'in, dosya kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca talimatla ifadesinin alındı. Baluken daha sonra tutuklandı.

Diyarbakır'daki terör soruşturması kapsamında açılan davada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Ocak'ta tahliyesine karar verilen Baluken hakkında, üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine 17 Şubat'ta tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
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  • 21 Şubat 2017, Salı 17:44
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