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HDP'li Baluken gözaltına alındı

HDP Diyarbakır Milletvekili ve Grup Başkanvekili , Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

HDPli Baluken gözaltına alındı

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada verilen tahliye kararına itiraz edilen HDP Diyarbakır Milletvekili , Ankara'da gözaltına alındı.

HDP Diyarbakır Milletvekili ve Grup Başkanvekili İdris Baluken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen Baluken'in, dosya kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca talimatla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Diyarbakır'daki terör soruşturması kapsamında açılan davada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Ocak'ta tahliyesine karar verilen Baluken hakkında, üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine 17 Şubat'ta tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

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  • 21 Şubat 2017, Salı 15:16
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vatan t&#252;rkiye vatan türkiye

dahada salmayın yular takıp baglayın

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evet2
hayır0
cevapla 21.02.2017 16:08
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