Hayat doluydu

Şüpheli ölüm önceki gün Antalya Manavgat'ta meydana geldi. Lise 1'inci sınıf öğrencisi Pelşin Dağkıran (15) ailesine bir şey söylemeden evden ayrıldı. Arkadaşlarıyla buluşup kahvaltı yaptı. Daha sonra 7 katlı Manavgat City adlı alışveriş merkezine gitti. Burada en üst kattaki pencereden aşağıya düştü! Olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerini aradı. Ağır yaralanan genç kız, ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalıştırılırken yolda hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi sinir krizleri geçirdi. Pelşin'in cenazesi yapılan otopsinin ardından dün yakınlarına teslim edildi. Yeğeninin hayat olu bir insan olduğunu belirten dayı Mehmet Özçelik, "Kızımız her zaman çok neşeliydi. İntihar ettiğini düşünmüyoruz. Derslerinden biri zayıftı. Bundan dolayı da bir şey yapmış olabileceğini düşünmüyoruz" diyerek gözyaşı döktü. Pelşin Dağkıran'ın babası Şehmus Dağkıran'ın da geçen sene yaşamını yitirdiği öğrenildi.