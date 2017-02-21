Türk savaş uçakları tarafından Hakkari kırsalıyla Zap bölgesine gerçekleştirdiği harekatta, 10 hedef imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, sabah 05.45-07.35 saatleri arasında Hakkari kırsalına ve Irak'ın Kuzeyindeki Zap bölgesine Türk savaş uçaklarınca hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
10 HEDEF YERLE BİR EDİLDİ
Anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu gerçekleştirilen harekatta, mağara, sığınak ve barınma yerlerinin aralarında bulunduğu 10 hedef imha edildi.
Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) konuyla ilgili yapılan açıklamada,
"21 Şubat 2017 tarihinde 05.45-07.35 saatleri arasında Hakkari kırsalına ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; tespit edilen 10 hedef (mağara, sığınak ve barınma yerleri) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.
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Yüce rabbimize sükürler olsun. Ordumuzdan fetöcü hainler temizlendikten sonra, PKK'lı hainler kaçacak delik bulamıyorlar. Onları uyaracak işbirlikçileri kalmadı. Bütün hainlerin kökünü kazıyacağız İNŞALLAH.
her bombalanan yerden binlerce hainin leşi çıkar.
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