Yol Durumu
  1. Halisdemir'i şehit eden hainler hakim karşısında
  2. Türkiye'den S-400 hamlesi

kırsalına ve bölgesine hava harekatı

, kırsalında ve Irak’ın kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen 10 hedefi ateş altına alarak imha etti.

TSKdan nefes kesen hava harekatı!

Türk savaş uçakları tarafından kırsalıyla bölgesine gerçekleştirdiği harekatta, 10 hedef imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, sabah 05.45-07.35 saatleri arasında Hakkari kırsalına ve Irak'ın Kuzeyindeki Zap bölgesine Türk savaş uçaklarınca hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

10 HEDEF YERLE BİR EDİLDİ
Anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu gerçekleştirilen harekatta, mağara, sığınak ve barınma yerlerinin aralarında bulunduğu 10 hedef imha edildi.

Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) konuyla ilgili yapılan açıklamada,
"21 Şubat 2017 tarihinde 05.45-07.35 saatleri arasında Hakkari kırsalına ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; tespit edilen 10 hedef (mağara, sığınak ve barınma yerleri) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.
Etiketler: , , , , ,
  • 21 Şubat 2017, Salı 09:19
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
Yusuf Yusuf

Yüce rabbimize sükürler olsun. Ordumuzdan fetöcü hainler temizlendikten sonra, PKK'lı hainler kaçacak delik bulamıyorlar. Onları uyaracak işbirlikçileri kalmadı. Bütün hainlerin kökünü kazıyacağız İNŞALLAH.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.02.2017 10:28
y&#246;r&#252;koğlu yörükoğlu

her bombalanan yerden binlerce hainin leşi çıkar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 21.02.2017 09:25
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar