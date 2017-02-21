FETÖ’nün yolu!

PAŞALARA BAK!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın müdahil olduğu duruşmada, şehit polislerin yakınları ile sanık avukatları da yer aldı. Sanıklara atanan avukatlardan bazılarının istifa ederek darbecileri savunmaktan çekildiği ortaya çıktı. Davanın bir numaralı sanığı Gülen'i de Muğla Barosu'ndan hiçbir avukatın savunmak istemediği açıklandı. Duruşma sanıkların kimlik tespiti ile başladı. Sanıklar sabit ikametgahlarının bulunmadığını ve gelirlerinin olmadığını söyledi. Ardından darbeci hainlerin savunmalarına geçildi. Özel Kuvvetler Timi'nin başındaki Şükrü Seymen, "Ben darbe yaptım. Bunun cezası idam bile olsa hiç canım yanmaz. İntihar olmayacağını bilsem sandalyeyi ben düşürürüm. Yaptığım tek şey Gökhan Paşam ve Semih Paşam tarafından bana verilen görevi yapmaktı. Bize verilen görev Cumhurbaşkanı'nı Ankara'ya götürmekti" dedi.
HALA FİRARDALAR
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hain darbe girişiminde adı geçen o günün rütbeli askerler arasında 2 tuğgeneral, 1 tuğamiral, 6 albay, 4 yarbay, 2 binbaşı, 11 yüzbaşı, 6 üsteğmen, 2 teğmen ve 13 astsubay var. 47 sanıklı davanın bir numaralı sanığı teröristbaşı Gülen. Yüzbaşı Burkay Karatepe ve Yarbay Özcan Karacan halen firarda. İddianamede, 47 sanığın "Cumhurbaşkanına suikast", "anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "zincirleme şekilde silahla tehdit" gibi suçlardan en az 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanmaları talep ediliyor.
SÖNMEZATEŞ: EMRİ SEMİH TERZİ'DEN ALDIM
Duruşmada ilk olarak baskını yöneten, davanın 2 numaralı sanığı Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in savunması alındı. Sönmezateş, şunları söyledi: "Darbe yapılacağını 11 Temmuz'da Tuğgeneral Semih Terzi'den aldım. 13 Temmuz'da 'Cumhurbaşkanını alıp Akıncılar Üssü'ne getir' diyerek bana açık emir verdi. Bu emri alınca Şükre Seymen ile buluştuk. 15 Temmuz'da 'TSK yönetime el koydu' dediğimde uçuş ekibi helikopterlerin başındaydı. Görevin Genelkurmay Başkanlığı'ndan geldiğini söyledim. Bu görevi ben planlamış olsaydım, ya başarılı olurduk ya da görevi iptal ederdim. FETÖ'cü değilim. Pensilvanya'ya da gitmedim."
ERDOĞAN'IN TARAF OLDUĞU TEK DAVA
Bu dava Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın taraf olduğu tek davaydı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın dün adliyede gazetecilere şu önemli açıklamayı yaptı: "Bu dava ilk defa tarihimizde TSK mensupları tarafından bir başkomutana, cumhurbaşkanına yönelik suikast girişiminin yargılandığı davadır. Bu anlamda da tarihimizde emsali olmayan bir dava olarak öne çıkıyor."
Vatandaşlar dün duruşma salonunun önüne aktı. Darbecilere protesto edip "idam" diye haykırdı. Adliye önünde "Hepiniz vatan hainisiniz", "Halkın iradesine darbe vuralamaz" şeklinde pankartlar açtı.
Kenan GÜRBÜZ
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