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'ın kontrolündeki kritik yerler kurtarıldı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü 'a darbe üstüne darbe vuruluyor. Son olarak 'da örgütün elinde bulunan önemli bazı yerler ele geçirildi. Bu yerler arasında Sanat Lisesi, Cehcah ve Rummane meydanları ve şehrin ortasındaki Zemzem Camisi bulunuyor.

DEAŞa bir darbe daha! Kritik noktalar ele geçirildi
Türk askerinin desteklediği ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) 'da, yoğun çatışmaların ardından 'ın elindeki önemli yerleri ele geçirdi.

ÖSO'nun son olarak ele geçirdiği yerler arasında Sanat Lisesi, Cehcah ve Rummane meydanları ve şehrin ortasındaki Zemzem Camisi bulunuyor.
ÖSO, El Bab'da ele geçirdiği mahallelerde, DEAŞ tarafından canlı kalkan olarak kullanılan kadın ve çocuklardan oluşan sivilleri daha güvenli yerlere nakletti.

ÖSO'nun ele geçirdiği bazı binaların içinde DEAŞ'ın kazdığı tüneller tespit edildi.
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  • 21 Şubat 2017, Salı 17:07
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