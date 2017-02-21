Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'a darbe üstüne darbe vuruluyor. Son olarak El Bab'da örgütün elinde bulunan önemli bazı yerler ele geçirildi. Bu yerler arasında Sanat Lisesi, Cehcah ve Rummane meydanları ve şehrin ortasındaki Zemzem Camisi bulunuyor.
Türk askerinin desteklediği ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) El Bab'da, yoğun çatışmaların ardından DEAŞ'ın elindeki önemli yerleri ele geçirdi.
ÖSO'nun son olarak ele geçirdiği yerler arasında Sanat Lisesi, Cehcah ve Rummane meydanları ve şehrin ortasındaki Zemzem Camisi bulunuyor.
ÖSO, El Bab'da ele geçirdiği mahallelerde, DEAŞ tarafından canlı kalkan olarak kullanılan kadın ve çocuklardan oluşan sivilleri daha güvenli yerlere nakletti.
ÖSO'nun ele geçirdiği bazı binaların içinde DEAŞ'ın kazdığı tüneller tespit edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.