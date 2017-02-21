Cem Küçük'ün kardeşine ait Güngören'deki evde yaşanan olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen Hazar Karataş, Şemsettin Öncül , Can Nergiz, Ercan Budak (ateş eden) ve olayda kullanıldığı iddia edilen pompalı tüfeği temin ettiği belirlenen Müslüm Can Çimen isimli şahıslar yakalandı.
İstanbul İstihbarat ve Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışma sonucu tespit ettiği şahıslar gözaltına alındı.
Saldırıda kullanılan silahın da ele geçirilerek kriminal incelemeye alındığı öğrenildi.
Adreste yapılan aramada olayda kullanılan pompalı tüfek ile 1 adet boncukatar tabanca elde edildi.
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Cem beyin soyadı KÜÇÜK ama helal olsun yüreği çok BÜYÜKMUŞ ! geçmiş olsun ,kahpeler halen içimizde ,16 nisan'dan sonra bu hainlerin sonu olacak !
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