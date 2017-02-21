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'ün evine saldırıda flaş gelişme

Gazeteci 'ün kardeşinin evine saldırı ile ilgili soruşturmada beş kişi gözaltına alındı.

Cem Küçükün evine saldırıda flaş gelişme

'ün kardeşine ait Güngören'deki evde yaşanan olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen Hazar Karataş, Şemsettin Öncül , Can Nergiz, Ercan Budak (ateş eden) ve olayda kullanıldığı iddia edilen pompalı tüfeği temin ettiği belirlenen Müslüm Can Çimen isimli şahıslar yakalandı.

İstanbul İstihbarat ve Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışma sonucu tespit ettiği şahıslar gözaltına alındı.

Saldırıda kullanılan silahın da ele geçirilerek kriminal incelemeye alındığı öğrenildi.

Adreste yapılan aramada olayda kullanılan pompalı tüfek ile 1 adet boncukatar tabanca elde edildi.
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  • 21 Şubat 2017, Salı 18:08
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Cem beyin soyadı KÜÇÜK ama helal olsun yüreği çok BÜYÜKMUŞ ! geçmiş olsun ,kahpeler halen içimizde ,16 nisan'dan sonra bu hainlerin sonu olacak !

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 21.02.2017 20:07
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