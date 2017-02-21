Başbakan müjdeyi verdi! 20 bin kişi atanacak

Başbakan Binali Yıldırım'ın grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var. 20 bin 127 öğretmenin atamasını yapmaya karar verdik. Mart ayında işlemler başlıyor." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle oldu:

Parolamız belli, durmak yok yola devam. Maltalı mevkidaşımızla ikili görüşmelerimiz oldu. Ziyaretimizin amacı ticari ilişkilerimizi geliştirmekti. Yurt dışında bir sonraki durağımız Münih oldu. Birçok ikili görüşme gerçekleştirdik.



EDİRNE'DEN KARS'A DEĞİL, ALMANYA'DAN KARS'A

Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın tertip ettiği Memleket Sevdalıları Evet Diyor programına katıldım. Buradan açıkça ifade ediyorum ki, gurbetteki kardeşlerimizin gözünde hasret dolu memleket sevdasını gördük ve çok duygulandık Ne dediler biliyor musunuz: Burada seçimler Türkiye'den önce başlayacak. Biz daha şanslıyız. Bizim rengimiz belli. Önceden "Edirne'den Kars'a" derdik. Şimdi değişti; Almanya'dan Kars'a oldu Bir kez daha gördük ki, mesele memleket meselesi ise gerisi teferruattır. Uğradığımız her durakta sizlerin 15 Temmuz'da yazdığı milli irade destanı konuşuyor Avrupa'da. Şimdi bu destanı taçlandırma vakti geliyor. Milli iradeyi tanklar, uçaklar, darbeci teröristler karşısında aslanlar gibi müdafa ettik. Artık sandığa gidip, milli iradeyi garanti altında daha da etkin kılacağız.



TÜRKİYE BÖLÜNECEK OLSAYDI...

15 Temmuz'da 248 şehidimizin kanına giren hain teröristlere, Kandil'e selam duranlara, Pensilvanya'nın karşısında hazırola geçenlere sadece milletin karşısında hazırola geçmek için 'evet' diyeceğiz. Bu tellallar ne diyor; Efendim, ülke bölünecek. Yahu bu referanduma evet deyince ülke bölünecek olsa önce Kandil koşa koşa evet der. Onların amacı Türkiye'yi bölmek değil mi zaten. Böyle fırsat gelmiş ayaklarına teperler mi? 15 Temmuz Türkiye'yi bölmek isteyenleri FETÖ hayır kampanyası yapıyor. Pensilvanya'daki fitne yuvasından 'Hayır' oyu talimatı çıkıyor. Bunlar memleketin yararına olacak hiçbir şeye 'evet' derler mi?"

BUNLARIN HEPSİ GEÇİCİ

Türkiye istikrarı koruyor, bundan zerre kadar şüpheniz olmasın. 2016'da uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 56'sını 15 Temmiz'dan sonra aldık. Sadece bu bile AK Parti'ye güvenin artarak devam ettiğini göstermeye yapar. 2017'de reformlarımız ve atılımlarımız kesintisiz devam edecek. Son dönemde işsizlikte istemediğimiz ufak tefek olumsuzluklar yaşandı. Bunlar geçici, hepsini aşıyoruz.



CUMHURBAŞKANIMIZLA BERABER SEFERBERLİK BAŞLATTIK

2016'da aldığımız kararlar yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. Dövizde iniş devam ediyor. Yukarı çıkarken yaygara yapanlar aşağı doğru inerken sus pus, ağızlarını bıçak açmıyor. Cumhurbaşkanımızla birlikte işadamlarıyla toplantı yaptık, istihdam seferberliği başlattık.

2017 İSTİHDAMDA SEFERBERLİK YILI OLACAK

İnşallah 2017 istihdamda seferberlik yılı olacak. Hükümet olarak biz de destek adımlarımızı attık, işe girecekleri destek olmak için vergi kolaylığı, işletmelerin finansmana erişimi gibi imkanlar getirdik. Stratejik önemi olan sektörlerde süper teşvik uygulamasını başlattık. İşletmelerimize verdiğimiz destekleri arttırarak bir pakette topladık. Kurumlar vergisi indirimiden Gümrük Vergisi muafiyetine, işverene sigorta primi desteğine kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik. Şimdi de KOBİ'lerimize ve esnafımız başta olmak üzere nakit ihtiyacı olan küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi garanti fonu teminat vermek suretiyle kredi kullandırılabilecek. Beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimlerine gittik.

ÖĞRETMENLERE ATAMA MÜJDESİ

Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var. 20 bin 127 öğretmenin atamasını yapmaya karar verdik. Mart ayında işlemler başlıyor.

TERÖR BATAĞINA BATMIŞ KATİLLER SÜRÜSÜ...

Terör örgütleri arasında ayrım yapanlar şunu bilsinler; bizim için PKK eşit YPG eşit DEAŞ eşit FETÖ... Hepsi aynı derecede terör batağına batmış katiller sürüsüdür. Türkiye'nin ulusal güvenliği ve çıkarları için bunların hepsiyle amansız mücadelemiz devam edecek. El Bab'da şehrin tamamı kontrol altına alındı. Şimdi temizlik harekatı yapılıyor. Şehirde güvenliğin tam olarak sağlanması bir miktar zaman alacak. Devleti FETÖ denen illetten temizlemek için aralıksız çalışıyoruz.

FETÖ GELECEK HESAP VERECEK

FETÖ elebaşına gelince... ABD'li yetkililerle görüşmemiz devam ediyor. Yeni yönetimin daha anlayışlı ve duyarlı olacağını görüyoruz. Şartlar ne olursa olsun FETÖ gelecek hesap verecek. Terör örgütleri tamamen yok edilinceye kadar bu mücadele sürecek."