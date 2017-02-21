"15 Temmuz'da 248 şehidimizin kanına giren hain teröristlere, Kandil'e selam duranlara, Pensilvanya'nın karşısında hazırola geçenlere sadece milletin karşısında hazırola geçmek için 'evet' diyeceğiz. Bu tellallar ne diyor; Efendim, ülke bölünecek. Yahu bu referanduma evet deyince ülke bölünecek olsa önce Kandil koşa koşa evet der. Onların amacı Türkiye'yi bölmek değil mi zaten. Böyle fırsat gelmiş ayaklarına teperler mi? 15 Temmuz Türkiye'yi bölmek isteyenleri FETÖ hayır kampanyası yapıyor. Pensilvanya'daki fitne yuvasından 'Hayır' oyu talimatı çıkıyor. Bunlar memleketin yararına olacak hiçbir şeye 'evet' derler mi?"
Başbakan: 'Evet' deyince ülke bölünecek olsa...
Başbakan Yıldırım, 'hayır' cephesinin referandum sürecinde diline doladığı "ülke bölünecek" yalanına, "Bu referanduma 'evet' deyince ülke bölünecek olsa, önce Kandil koşa koşa 'evet' der. Onların amacı Türkiye'yi bölmek değil mi zaten. Böyle fırsat gelmiş ayaklarına, teperler mi?" şeklinde cevap verdi.
"15 Temmuz'da 248 şehidimizin kanına giren hain teröristlere, Kandil'e selam duranlara, Pensilvanya'nın karşısında hazırola geçenlere sadece milletin karşısında hazırola geçmek için 'evet' diyeceğiz. Bu tellallar ne diyor; Efendim, ülke bölünecek. Yahu bu referanduma evet deyince ülke bölünecek olsa önce Kandil koşa koşa evet der. Onların amacı Türkiye'yi bölmek değil mi zaten. Böyle fırsat gelmiş ayaklarına teperler mi? 15 Temmuz Türkiye'yi bölmek isteyenleri FETÖ hayır kampanyası yapıyor. Pensilvanya'daki fitne yuvasından 'Hayır' oyu talimatı çıkıyor. Bunlar memleketin yararına olacak hiçbir şeye 'evet' derler mi?"
Etiketler: Binali Yıldırım
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Ağzına sağlık, Harika, mükemmel bir cevap olmuş beyinsiz sürülerine.
Başbakanım ağzina saglık çok güzel anlattınız
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