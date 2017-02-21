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Başbakan: 'Evet' deyince ülke bölünecek olsa...

Başbakan Yıldırım, 'hayır' cephesinin referandum sürecinde diline doladığı "ülke bölünecek" yalanına, "Bu referanduma 'evet' deyince ülke bölünecek olsa, önce Kandil koşa koşa 'evet' der. Onların amacı Türkiye'yi bölmek değil mi zaten. Böyle fırsat gelmiş ayaklarına, teperler mi?" şeklinde cevap verdi.

Başbakan: Evet deyince ülke bölünecek olsa...
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan , partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Referandum sürecinde 'hayır' kampanyası yürütenlerin iddiasına cevap veren Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:

"15 Temmuz'da 248 şehidimizin kanına giren hain teröristlere, Kandil'e selam duranlara, Pensilvanya'nın karşısında hazırola geçenlere sadece milletin karşısında hazırola geçmek için 'evet' diyeceğiz. Bu tellallar ne diyor; Efendim, ülke bölünecek. Yahu bu referanduma evet deyince ülke bölünecek olsa önce Kandil koşa koşa evet der. Onların amacı Türkiye'yi bölmek değil mi zaten. Böyle fırsat gelmiş ayaklarına teperler mi? 15 Temmuz Türkiye'yi bölmek isteyenleri FETÖ hayır kampanyası yapıyor. Pensilvanya'daki fitne yuvasından 'Hayır' oyu talimatı çıkıyor. Bunlar memleketin yararına olacak hiçbir şeye 'evet' derler mi?"
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  • 21 Şubat 2017, Salı 12:56
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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zeki zeki

Ağzına sağlık, Harika, mükemmel bir cevap olmuş beyinsiz sürülerine.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 21.02.2017 16:17
Beykozlu yşl Beykozlu yşl

Başbakanım ağzina saglık çok güzel anlattınız

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 21.02.2017 13:32
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