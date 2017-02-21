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Barzani Türkiye'ye geliyor

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı , hafta sonu Ankara'ya gelecek. Barzani'nin Türkiye ziyaretinde, Musul operasyonu ve Başika'daki Türk askeri kampı ele alınacak.

Barzani Türkiyeye geliyor
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (İKBY) Başkanı Mesut Barzani'nın Fransa'daki temaslarının ardından hafta sonunda Türkiye'ye geçeceği bildirildi. Barzani'nin Ankara'da Başbakan Binali Yıldırım ile "Musul ve Başika" konularını ele alacağı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın daveti üzerine Paris'e giden Barzani, Avrupa temaslarının ardından Türkiye'ye geçecek. Başkan Barzani ve beraberindeki heyetin haftasonu Ankara'da olması bekleniyor.

Bu arada, Mesut Barzani'nin Ankara'da Başbakan Binali Yıldırım ile biraraya geleceği belirtilirken Ankara ziyaretinde Musul operasyonu ve Türk askerlerinin konuşlandığı Başika konularının ele alınacağı kaydedildi.
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  • 21 Şubat 2017, Salı 16:05
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