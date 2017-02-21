Bahçeli: İdama kayıtsız şartsız destek veririz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

"Niye 'evet' diyor muşuz? Ne yapacaktık?" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ'nün yanında mı duracaktık? 'Evet' derken dünkü sözlerimizle çelişiyormuşuz. Niye çelişelim? PKK'nın, CHP'nin, EMEP'in, ÖDP'nin, TKP'nin, elinde ülkücü kanı olan Aydınlıkçıların kuyruğuna takılmak asıl çelişki ve çürüme değil midir?"

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhurbaşkanı'na suikast davasının görülmeye başlandığını hatırlatan MHP lideri Bahçeli, "Cumhurbaşkanına yönelik saldırıya ilişkin davanın iki numaralı sanığının ifadeleri tüyler ürperticidir. Bu caninin 'Darbe yaptım cezası idam bile olsa canım yanmaz' şeklindeki sözleri en küçük pişmanlık ibaresi taşımadığı gibi Türkiye'ye meydan okumaktadır. Hainler idamdan korkmuyor ve milletimiz idam talebinde ısrar ediyorsa o zaman bize düşen bu kanuni düzenlemeyi TBMM'de yapmak, Türkiye düşmanlarına hak ettiği cezayı vermektir." dedi.Darbecilerin idam edilmesine ilişkin konuya değinen Bahçeli, "Milletçi Hareket'in sözü söz olsun buna kayıtsız şartsız destek verecektir" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önceki konuşmalarında vatandaşın talebi doğrultusunda idamın düşünülebileceğini, kendisine sunulması durumunda onaylayacağını defalarca açıklamıştı.