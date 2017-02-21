Bahçeli: İdama kayıtsız şartsız destek veririz

"Niye 'evet' diyor muşuz? Ne yapacaktık?" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"FETÖ'nün yanında mı duracaktık? 'Evet' derken dünkü sözlerimizle çelişiyormuşuz. Niye çelişelim? PKK'nın, CHP'nin, EMEP'in, ÖDP'nin, TKP'nin, elinde ülkücü kanı olan Aydınlıkçıların kuyruğuna takılmak asıl çelişki ve çürüme değil midir?""İDAMA KAYITSIZ ŞARTSIZ DESTEK VERECEĞİZ"
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhurbaşkanı'na suikast davasının görülmeye başlandığını hatırlatan MHP lideri Bahçeli, "Cumhurbaşkanına yönelik saldırıya ilişkin davanın iki numaralı sanığının ifadeleri tüyler ürperticidir. Bu caninin 'Darbe yaptım cezası idam bile olsa canım yanmaz' şeklindeki sözleri en küçük pişmanlık ibaresi taşımadığı gibi Türkiye'ye meydan okumaktadır. Hainler idamdan korkmuyor ve milletimiz idam talebinde ısrar ediyorsa o zaman bize düşen bu kanuni düzenlemeyi TBMM'de yapmak, Türkiye düşmanlarına hak ettiği cezayı vermektir." dedi.
Darbecilerin idam edilmesine ilişkin konuya değinen Bahçeli, "Milletçi Hareket'in sözü söz olsun buna kayıtsız şartsız destek verecektir" diye konuştu.
ERDOĞAN DA ONAYLARIM DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önceki konuşmalarında vatandaşın talebi doğrultusunda idamın düşünülebileceğini, kendisine sunulması durumunda onaylayacağını defalarca açıklamıştı.
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KESİNLİKLE İDAM ŞARTTIR.VATAN HAİNLERİNİ BESLEMEK BU MİLLETE EN BÜYÜK YÜKTÜR.BİRAN EVVEL CEZALARINI VERMEK GEREKLİDİR.İDAM İSTİYORUZ.
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