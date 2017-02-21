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Bahçeli: İdama kayıtsız şartsız destek veririz

Grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, darbe girişiminde bulunan hainlerin verdikleri ifadelerin en ufak pişmanlık ibaresi taşımadığını belirterek idamın getirilmesi durumunda MHP'nin kayıtsız şartsız destek vereceğini belirtti.

Bahçeli: İdama kayıtsız şartsız destek veririz
MHP Genel Başkanı , partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

"Niye 'evet' diyor muşuz? Ne yapacaktık?" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ'nün yanında mı duracaktık? 'Evet' derken dünkü sözlerimizle çelişiyormuşuz. Niye çelişelim? PKK'nın, CHP'nin, EMEP'in, ÖDP'nin, TKP'nin, elinde ülkücü kanı olan Aydınlıkçıların kuyruğuna takılmak asıl çelişki ve çürüme değil midir?"

"İDAMA KAYITSIZ ŞARTSIZ DESTEK VERECEĞİZ"
darbe girişimine ilişkin Cumhurbaşkanı'na suikast davasının görülmeye başlandığını hatırlatan MHP lideri Bahçeli, "Cumhurbaşkanına yönelik saldırıya ilişkin davanın iki numaralı sanığının ifadeleri tüyler ürperticidir. Bu caninin 'Darbe yaptım cezası idam bile olsa canım yanmaz' şeklindeki sözleri en küçük pişmanlık ibaresi taşımadığı gibi Türkiye'ye meydan okumaktadır. Hainler idamdan korkmuyor ve milletimiz idam talebinde ısrar ediyorsa o zaman bize düşen bu kanuni düzenlemeyi TBMM'de yapmak, Türkiye düşmanlarına hak ettiği cezayı vermektir." dedi.

Darbecilerin idam edilmesine ilişkin konuya değinen Bahçeli, "Milletçi Hareket'in sözü söz olsun buna kayıtsız şartsız destek verecektir" diye konuştu.

ERDOĞAN DA ONAYLARIM DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önceki konuşmalarında vatandaşın talebi doğrultusunda idamın düşünülebileceğini, kendisine sunulması durumunda onaylayacağını defalarca açıklamıştı.
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  • 21 Şubat 2017, Salı 11:33
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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T&#220;RKİYEM TÜRKİYEM

KESİNLİKLE İDAM ŞARTTIR.VATAN HAİNLERİNİ BESLEMEK BU MİLLETE EN BÜYÜK YÜKTÜR.BİRAN EVVEL CEZALARINI VERMEK GEREKLİDİR.İDAM İSTİYORUZ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 21.02.2017 14:05
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