Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında, Hava Meydan Komutanlığı içinde nizamiye yakınında meydana geldi. Askeri birlikte nöbet değişimi sonrası askerleri karargaha götüren minibüs, devrildi. Su tahliye kanalına düşen minibüsteki 1'i uzman çavuş diğerleri er 7 asker yaralandı. Askeri birliğe çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan askerlerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Askeri yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Askeri araç devrildi! Yaralılar var
Muğla'nın Dalaman ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 asker yaralandı.
Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında, Hava Meydan Komutanlığı içinde nizamiye yakınında meydana geldi. Askeri birlikte nöbet değişimi sonrası askerleri karargaha götüren minibüs, devrildi. Su tahliye kanalına düşen minibüsteki 1'i uzman çavuş diğerleri er 7 asker yaralandı. Askeri birliğe çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan askerlerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Askeri yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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ALLAH acil şifalar versin.
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