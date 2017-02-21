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Askeri araç devrildi! Yaralılar var

'nın ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 asker yaralandı.

Askeri araç devrildi! Yaralılar var
'nın İlçesi'ndeki askeri birlikte, minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1'i uzman çavuş diğerleri er toplam 7 asker yaralandı.

Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında, Hava Meydan Komutanlığı içinde nizamiye yakınında meydana geldi. Askeri birlikte nöbet değişimi sonrası askerleri karargaha götüren minibüs, devrildi. Su tahliye kanalına düşen minibüsteki 1'i uzman çavuş diğerleri er 7 asker yaralandı. Askeri birliğe çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan askerlerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Askeri yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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  • 21 Şubat 2017, Salı 12:02
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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&#231;ağlar çağlar

ALLAH acil şifalar versin.

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hayır0
cevapla 21.02.2017 13:26
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