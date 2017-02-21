ABD'den iadesini bekliyoruz

Bakanlar Kurulu, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı TayyipErdoğan'ın başkanlığında toplandı. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, toplantı sonrası açıklamalar yaptı: Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Başbakanımızın McCain ile görüşmelerinde FETO'nun iadesi gündeme gelmiştir. Sadece Gülen'in değil, bu örgütle iltisaklı olan ABD'ye kaçmış olan suç işlemiş kişilerin de iadesi üzerinde durulmaktadır. Bu Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesidir. Türkiye'nin müttefiki bir ülkeden de karşılıklı suçluların iadesi anlaşmasının gereği Gülen ve onun suç makinesi adamlarını Türkiye'ye iade etmelerini istiyoruz...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.