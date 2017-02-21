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ABD'den iadesini bekliyoruz

ABDden iadesini bekliyoruz
Bakanlar Kurulu, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Hükümet Sözcüsü , toplantı sonrası açıklamalar yaptı: Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Başbakanımızın McCain ile görüşmelerinde FETO'nun iadesi gündeme gelmiştir. Sadece Gülen'in değil, bu örgütle iltisaklı olan ABD'ye kaçmış olan suç işlemiş kişilerin de iadesi üzerinde durulmaktadır. Bu Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesidir. Türkiye'nin müttefiki bir ülkeden de karşılıklı suçluların iadesi anlaşmasının gereği Gülen ve onun suç makinesi adamlarını Türkiye'ye iade etmelerini istiyoruz...
Etiketler:
  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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