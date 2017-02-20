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Yerli Mozart

Yerli Mozart
Gaziantep'te yaşayan Bayrak çiftinin kızları Eda Bayrak, down sendromlu dünyaya geldi. Kızlarının eğitimi için her yolu deneyen aile, Eda'yı ilköğretimden sonra farklı branşlarda kurslarla destekledi. Bu sırada anne Ayşegül Bayrak, evdeki eski orglarıyla kızının müzik yeteneğini keşfetti. Bunun üzerine piyano eğitimi almaya başlayan Eda, 3 yılda büyük bir ilerleme kaydetti. Çok sevdiği ve çocukluğunu dinleyerek geçirdiği Mozart'ın 9. Senfonisi'ni çalmayı başardı. Eda, "İleride sahneye çıkıp büyük bir konser vermek istiyorum. En çok Mozart'ın parçalarını, Hatırla Sevgili ve Üsküdar'a Giderken şarkılarını çalıyorum. Öğretmenlerim yardımcı oluyor. Arkadaşlarım da dinliyor" dedi.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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