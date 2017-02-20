Tutuklandılar

Kütahya'da, 25 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan karı koca tutuklandı. İsmail Yavuz'un katilzanlısı olarak gözaltınaalınan Mehmet (38)ve eşi Emine C. (34), emniyetteki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Cinayet şüphelisi MehmetC. emniyetteki sorgusunda,öldürülen İsmail Yavuzile eşinin arasında gönülilişkisi olduğundanşüphelendiğini, olay günü ise eşinin cep telefonundan mesaj atarak Yavuz'u eveçağırdığını ve eşiylebirlikte cinayeti işlediğiniiddia ettiği öğrenildi.
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