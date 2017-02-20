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Tutuklandılar

Tutuklandılar
Kütahya'da, 25 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan karı koca tutuklandı. İsmail Yavuz'un katil zanlısı olarak gözaltına alınan Mehmet (38) ve eşi Emine C. (34), emniyetteki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Cinayet şüphelisi Mehmet C. emniyetteki sorgusunda, öldürülen İsmail Yavuz ile eşinin arasında gönül ilişkisi olduğundan şüphelendiğini, olay günü ise eşinin cep telefonundan mesaj atarak Yavuz'u eve çağırdığını ve eşiyle birlikte cinayeti işlediğini iddia ettiği öğrenildi.
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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