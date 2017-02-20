Yol Durumu
  1. İstanbul'da doğalgaz patlaması
  2. Külliye'de kritik kabul

'dan 'ya ağır darbe

Terörle mücadele kapsamında Irak kuzeyindeki Zap bölgesine yapılan operasyon sonucu 23 terörist öldürüldü.

Hainlerin inlerine girildi!

Saldırı hazırlığı içinde olan ve arazide tespit edilen 23 terörist etkisiz hale getirildi.

"Bugün 10:10-12.40 saatleri arasında Irak kuzeyindeki Zap bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; saldırı hazırlığı içinde olan ve arazide tespit edilen 23 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Etiketler: ,
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi 14:36
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar