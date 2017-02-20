Saldırı hazırlığı içinde olan ve arazide tespit edilen 23 terörist etkisiz hale getirildi.



"Bugün 10:10-12.40 saatleri arasında Irak kuzeyindeki Zap bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; saldırı hazırlığı içinde olan ve arazide tespit edilen 23 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

