Suç kardeşliği

Kan donduran olay önceki gün Adana'da yaşandı. Koltuklarında kan lekesi olan otomobili inceleyen polis, Gökhan Nas'ındiri diri gömülerek öldürüldüğünü ortayaçıkardı. Ekipler, Nas'ı öldüren zanlıların ağabey Halil ile kardeşi Mehmet Sait S. olduğunu tespit etti. Cani kardeşler kısasürede yakalandı. Cinayetin şu şekilde işlendiği belirlendi:
BOĞAZINA SARILDI Halil ve Mehmet Sait S., 17 Şubatgecesi Gökhan Nas ile otomobildebuluştu. Aracı Nas sürüyordu. Halil S.ile Mehmet Sait S. para istedi ancakNas vermeyince arka koltukta oturankardeş, Nas'ın boğazına sarıldı. Diğerkardeş ise yumrukla Nas'ı dövmeyebaşladı. Bir süre kardeşler böyle işkence yaptı. Nas'ın aldığı darbeler sonrası yüzü kanlar içinde kaldı. Arkada oturan kardeş de Nas'ın boğazını uzun süre sıkınca Nas kendinden geçti. Kardeşler bunun üzerine Nas'ı olay yerine yakın moloz yığınlarının olduğu yere getirdi. Burada Nas'ı otomobilden indiren kardeşler, derin olmayan bir çukur kazarak içine attı. Daha sonra da üzerine moloz parçaları atarak olay yerinden kaçtı. Ayrıca Nas'ı kimin öldürdüğükonusunda ifadelerinde birbirini suçlayanzanlılar, sorgularının ardından sağlıkkontrolünden geçirilmek üzere adlitıpa getirildi. Herhangi bir saldırı olmaihtimaline karşı çelik yelek giydirilipzırhlı araçla getirilen zanlılar, sağlıkkontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.