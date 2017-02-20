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Suç kardeşliği

Adana’da kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri ortaklarını diri diri gömüp öldüren kardeşler yakalandı. İkilinin, birbirini suçladığı öğrenildi

Suç kardeşliği
Kan donduran olay önceki gün Adana'da yaşandı. Koltuklarında kan lekesi olan otomobili inceleyen polis, Gökhan Nas'ın diri diri gömülerek öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Ekipler, Nas'ı öldüren zanlıların ağabey Halil ile kardeşi Mehmet Sait S. olduğunu tespit etti. Cani kardeşler kısa sürede yakalandı. in şu şekilde işlendiği belirlendi:

BOĞAZINA SARILDI
Halil ve Mehmet Sait S., 17 Şubat gecesi Gökhan Nas ile otomobilde buluştu. Aracı Nas sürüyordu. Halil S. ile Mehmet Sait S. para istedi ancak Nas vermeyince arka koltukta oturan kardeş, Nas'ın boğazına sarıldı. Diğer kardeş ise yumrukla Nas'ı dövmeye başladı. Bir süre kardeşler böyle işkence yaptı. Nas'ın aldığı darbeler sonrası yüzü kanlar içinde kaldı. Arkada oturan kardeş de Nas'ın boğazını uzun süre sıkınca Nas kendinden geçti. Kardeşler bunun üzerine Nas'ı olay yerine yakın moloz yığınlarının olduğu yere getirdi. Burada Nas'ı otomobilden indiren kardeşler, derin olmayan bir çukur kazarak içine attı. Daha sonra da üzerine moloz parçaları atarak olay yerinden kaçtı. Ayrıca Nas'ı kimin öldürdüğü konusunda ifadelerinde birbirini suçlayan zanlılar, sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıpa getirildi. Herhangi bir saldırı olma ihtimaline karşı çelik yelek giydirilip zırhlı araçla getirilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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