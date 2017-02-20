Şırnaklı öğrencilere top ve satranç

Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "Yanınızdayız" Projesi kapsamında, TOKİ İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere bin 200 top ile bin 800 satranç takımı hediye etti.





Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere yönelik projelerin önemine vurgu yaparak, "Bu amaç bin 200 top ile bin 800 satranç takımını dağıtıyoruz. Geleceğimiz çocuklarımız onların mutlu ve huzurlu olması ve geleceğe güvenle bakması hepimizin görevidir." dedi.





Daha sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne görevli polisler ile öğrenciler futbol maçı yaptı.



