Şırnaklı öğrencilere top ve satranç

Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "Yanınızdayız" Projesi kapsamında, TOKİ İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere bin 200 top ile bin 800 satranç takımı hediye etti.
Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere yönelik projelerin önemine vurgu yaparak, "Bu amaç bin 200 top ile bin 800 satranç takımını dağıtıyoruz. Geleceğimiz çocuklarımız onların mutlu ve huzurlu olması ve geleceğe güvenle bakması hepimizin görevidir." dedi.
Daha sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne görevli polisler ile öğrenciler futbol maçı yaptı.
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bölge halkının çocukları okumasın diye hain örgüt okulları camilerimizi yakıyor devletimiz tekrardan inşa ediyor o çocukları bilim insanı olmasını istiyor halkımız bunları görüyor gerekeni yapacaktır
Allah dostlarının en büyükleri sahabe-i kiramdır. Sahabe-i Kiram içinde en büyükleri Hulefâ-i Raşidin r.anhüm. Hz. Ali k.v efendimiz ehl-i sünnetin maturidi, hanefi ekolünün temelini oluşturur. Pek çok fıkhi mesele Hz. Ali r.anh Efendimize dayanır. İmam-ı Azam efendimiz Hz. Ali r.anh'ı gördüğü, ondan ilim aldığı da rivayet edilir. Osmanlı, bu yol üzere bina olmuştur. Satranç meselesinin haram oluşuda Hz. Ali Efendimize dayanır. Lehviyattandır. Lehviyatın ne olduğunu Lokman Suresi 6-7. ayeti kerimelerin tefsirinde genişçe yazar. Din düşmanları dinimizin meselelerini gündeme alıp deştikçe siyasiler dinini ve ulemasını destekleyeceği yere batıla çanak tutmaktadır. Kitaplarımızı dahi okuyacak mecal bırakmamaktadırlar. Her belada Allah'tan yardım dileyenler Allah-û Teala'nın gazabından korkmadan batılı desteklemekte, Allah'ın c.c en çok değer verdiği ulemanın kalbini kırmaktadırlar. Dönüp dolaşıp satrançları manşet yapmak cehaletin bir sonucudur. Şeytanları sevindirmek, dostları zelil etmek
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