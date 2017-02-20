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Sesli vahşete müebbet

Boşanmak isteyen eşini öldüren Recep İnçke’nin müebbet hapsi istendi. İddianamede caninin, televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra i işlediği yer aldı

Sesli vahşete müebbet
İstanbul Kağıthane'de 7 Aralık günü 35 yaşındaki Recep İnçke, kendisinden boşanmak isteyen eşi Nisa Ece İnçke'yi konuşmak için eve çağırdı. İkili burada bir süre tartıştı. Cani koca, silahını çekti. Talihsiz kadına kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere yığılan Nisa öldü. Polis tarafından kısa sürede yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İnçke'nin "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve "Ruhsatsız silah taşıma"dan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede ise Recep İnçke'nin konuşmak için çağırdığı eşini, dışarıdan silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra 4 kez kurşunlayarak öldürdüğü belirtildi. sonrası Recep İnçke'nin Pendik'te bir polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip, silahıyla birlikte teslim olduğu belirtildi. KOR İDORDA YATIYORD U
Polis memurlarının olay yerine gittiklerinde televizyon sesinin duyulduğu, kapının çilingir vasıtasıyla açıldığı, Nisa Ece İnçke'nin cesedinin evin giriş koridorundaki holde yatar vaziyette bulunduğu ifade edildi. Eş katili Recep İnçke, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacak.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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