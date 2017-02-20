Sesli vahşete müebbet

İstanbul Kağıthane'de 7 Aralık günü 35 yaşındakiRecep İnçke, kendisindenboşanmak isteyen eşi NisaEce İnçke'yi konuşmak içineve çağırdı. İkili buradabir süre tartıştı. Cani koca, silahını çekti. Talihsiz kadına kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere yığılan Nisa öldü. Polis tarafından kısa sürede yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İnçke'nin "Kasten öldürme" suçundanağırlaştırılmış müebbethapsi ve "Ruhsatsız silahtaşıma"dan da 1 yıldan3 yıla kadar hapsi talepedildi. İddianamede ise Recepİnçke'nin konuşmak içinçağırdığı eşini, dışarıdan silahsesinin duyulmaması içintelevizyonun sesini sonunakadar açtıktan sonra 4 kezkurşunlayarak öldürdüğübelirtildi. Cinayet sonrası Recep İnçke'nin Pendik'te bir polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip, silahıyla birlikte teslim olduğu belirtildi. KOR İDORDA YATIYORD U
Polis memurlarının olay yerine gittiklerinde televizyonsesinin duyulduğu, kapınınçilingir vasıtasıyla açıldığı,Nisa Ece İnçke'nin cesedininevin giriş koridorundakiholde yatar vaziyettebulunduğu ifade edildi. Eş katili Recep İnçke, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacak.
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