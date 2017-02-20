Serbest beyan

Türkiye'de sayısı 3 milyona yaklaşan memurların Anayasa değişikliği ile ilgili görüşlerine beyan edebilecekleri öğrenildi. Bu kampanyanın siyasi parti seçimi olmadığı için memurlar "evet-hayır" diyebilecek. Lehte ya da aleyhte beyanda bulunan memurlar hakkında soruşturma açılmayacak. Anayasa değişikliğine destek beyanı siyasi faaliyet olarak değerlendirilmeyecek. Devlet memurlarının hangi faaliyetlerinin siyasi faaliyet kapsamına girdiği 657 sayılı Yasa'da ortaya konuluyor. Bu yasada, Yeni Anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak referandum için sosyalmedyada görüş dile getirilmesi,yasak kapsamında yer almıyor.
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