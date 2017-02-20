Yol Durumu
  1. Kocadın davası!
  2. Hayırsız ittifak

Serbest beyan

Serbest beyan
Türkiye'de sayısı 3 milyona yaklaşan ın Anayasa değişikliği ile ilgili görüşlerine beyan edebilecekleri öğrenildi. Bu kampanyanın siyasi parti seçimi olmadığı için memurlar "evet-hayır" diyebilecek. Lehte ya da aleyhte beyanda bulunan memurlar hakkında soruşturma açılmayacak. Anayasa değişikliğine destek beyanı siyasi faaliyet olarak değerlendirilmeyecek. Devlet memurlarının hangi faaliyetlerinin siyasi faaliyet kapsamına girdiği 657 sayılı Yasa'da ortaya konuluyor. Bu yasada, Yeni Anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak için sosyal medyada görüş dile getirilmesi, yasak kapsamında yer almıyor.
Etiketler: ,
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar