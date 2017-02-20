Polis unutmaz

İstanbul Beyoğlu'nda Fuat E. (43), 20 Mayıs 2016'da elinde silahla bir bankanın HasköyŞubesi'ni soymaya çalıştı. Ancakgüvenlikgörevlisininmüdahalesisonucubaşarılı olamayan yüzü maskeli hırsız,olay yerinden kaçmayı başardı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini ortaya çıkarttı. 9 aydır hırsızın izini süren polis, dün Kadıköy'deki birişyerinde Fuat E.'yi yakaladı. Polisi karşısında gören şüpheli, "Ağabey beniunutmadınız mı?" dedi. Polis de "Gaspmasası hiçbir zaman unutmaz" yanıtını verdi. Fuat E.'nin ifadesinde bankaya yüklü miktarda borcu olduğu için banka soymaya karar verdiğini söylediği öğrenildi.
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