Yol Durumu
  1. Çöpçüler kralı!
  2. Koruyucu melekler

Polis unutmaz

Polis unutmaz
İstanbul Beyoğlu'nda Fuat E. (43), 20 Mayıs 2016'da elinde silahla bir bankanın Hasköy Şubesi'ni soymaya çalıştı. Ancak güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucu başarılı olamayan yüzü maskeli hırsız, olay yerinden kaçmayı başardı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini ortaya çıkarttı. 9 aydır ın izini süren polis, dün Kadıköy'deki bir işyerinde Fuat E.'yi yakaladı. Polisi karşısında gören şüpheli, "Ağabey beni unutmadınız mı?" dedi. Polis de "Gasp masası hiçbir zaman unutmaz" yanıtını verdi. Fuat E.'nin ifadesinde bankaya yüklü miktarda borcu olduğu için banka soymaya karar verdiğini söylediği öğrenildi.
Etiketler:
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar