PKK sıkışınca yardımına yine HDP koştu

11 Şubat'ta Nusaybin'in Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım ve Kuruköy, Ömerli'nin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu'nda terör örgütünün 2 üst düzey mensubunun uzun namlulu silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

KARAYILAN'IN SAĞ KOLU

PKK'da üst düzeyde yönetici olarak faaliyet yürüten 'Behzat' kod adlı teröristin, PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın sağ kolu olduğu belirlenmişti. Bu teröristin Mardin, Antalya ve Adana'ya gerçekleştirilen ve 3'ü polis, asker ve korucu olmak üzere 5 kişinin şehit edilmesi, 32 kişinin yaralandığı bombalı ve silahlı saldırıları organize eden kişi olduğu tespit edildi.





KURUKÖY'DEKİ SIĞINAKTAN CEPHANELİK ÇIKTI

Koruköy Mahallesi'nde 2 adet yeraltı sığınağı bulundu. Bahse konu sığınak içerisinde, bir adet Kaleşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 5 adet şarjör ve 120 adet fişek, 6 adet 107 milimetre ve 3 adet 90 milimetre çapında el yapımı çok namlulu roketatar mühimmatı ve bu mühimmatlara ait 8 adet tapa, 20 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 adet elektrikli fünye, bir adet araç telsizi çok miktarda pil, yaşam ve eğitim malzemesi ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.





HDP'NİN KATLİAM YALANI

Terör örgütü PKK'ya karşı vurulan büyük darbelerden sonra harekete geçen örgütün siyasi kanadı HDP, bölgede katliam yapıldığı yalanlarını ortaya atmaya başladı. Operasyonun sürdüğü Kuruköy'e güvenlik sebebiyle sokulmayan HDP heyeti sosyal medya üzerinden kara propaganda yaptı.











MEHMETÇİK HALKIN YANINDA

Ancak bölgede terör örgütü PKK'ya karşı büyük darbeler vuran Mehmetçik, terör mağduru vatandaşların evlerine kadar giderek ihtiyaçlarını karşılıyor.





