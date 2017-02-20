Ölüm merkezi!

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde bir alışveriş merkezinin 7'nci katından düşen 17-18 yaşlarındaki kız, yaşamını yitirdi. Korkunç olay dün yaşandı. Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi'ndeki 7 katlı alışveriş merkezinin en üst katındaki pencereden kaldırımtaşlarının üzerine düşen genç kız ağıryaralandı. Durumu fark eden vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı kız, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis üzerindenkimlik çıkmayanve 17-18yaşlarında olduğutahmin edilenkızın kimliğininbelirlenmesi veolayı aydınlatmakiçin çalışma başlattı.
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