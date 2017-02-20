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Ölüm merkezi!

Genç kız, alışveriş merkezinin 7’nci kat penceresinden düştü. Beton zemine çakıldı. Feci şekilde öldü

Ölüm merkezi!
Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde bir alışveriş merkezinin 7'nci katından düşen 17-18 yaşlarındaki kız, yaşamını yitirdi. Korkunç olay dün yaşandı. Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi'ndeki 7 katlı alışveriş merkezinin en üst katındaki pencereden kaldırım taşlarının üzerine düşen genç kız ağır yaralandı. Durumu fark eden vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı kız, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis üzerinden kimlik çıkmayan ve 17-18 yaşlarında olduğu tahmin edilen kızın kimliğinin belirlenmesi ve olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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