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Muhammet Eren, solunumu durmuş olarak dünyaya geldi. Doktorlar ‘Yaşamaz’ dedi. Ancak , solunum cihazıyla hayata tutunarak ölümü teğet geçti

Mucize bebek
Konya'da "Yaşamaz" denilen bir bebek, mucizeyi gerçekleştirdi. Songül Karadağ Erat, (28) hamileliğinin 40. haftasında bebeğinin hareketlerini hissetmedi. Hemen doktora gitti. Kontrollerde anne karnındaki bebeğin kalp atışlarının yavaşladığı fark edildi. Hemen ameliyat kararı verildi. Bebek, vücudundaki ödem nedeniyle 4 kilo ağırlığında ve solunumu durmuş bir şekilde dünyaya geldi. Doktorlar, Muhammet Eren adı verilen bebeği, yapay solunum cihazıyla canlandırmak için dakikalarca mücadele etti. Bir süre sonra solunum cihazıyla nefes alması sağlanan Eren, yoğun bakımda tedavi edildi. Uzun süre nefessiz kaldığı için kap atımları yavaşlayan, böbrek yetmezliği yaşayan ve mide kanaması geçiren Eren'e solunum desteği verildi. "Yaşamaz" denilen bebek, ölüme direndi. 56 gün sonra solunum cihazından kurtulan Eren, 3 kilo 200 gram ağırlığında hastaneden taburcu edildi. Anne Erat, "Her gün evladımın ölüm haberini alacağım korkusuyla yaşıyordum. Ama bebeğim mucize gibi hayata tutundu" dedi.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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