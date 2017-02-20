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Milletin kararı başımızın tacı

Milletin kararı başımızın tacı
MHP Genel Başkan Yardımcısı , referandumu değerlendirdi. "Neticede referandum demokratik bir usuldür. Hükümet edenler millet iradesiyle geliyor. Öyleyse böyle önemli bir konunun millet iradesiyle değerlendirilmesi en doğal yoldur. Bu noktada ortaya çıkacak irade ne olursa olsun başımızın tacıdır. Saygıyla karşılayacağız, 'evet' diyenler ne kadar makbulse, 'hayır' diyenleri de aynı ölçüde değerlendiriyoruz. Bu bir seçim değil referandumdur" dedi.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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