Milletin kararı başımızın tacı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, referandumu değerlendirdi. "Neticede referandum demokratik bir usuldür. Hükümet edenler millet iradesiyle geliyor. Öyleyse böyle önemli bir konunun millet iradesiyle değerlendirilmesi en doğal yoldur. Bu noktada ortaya çıkacak irade ne olursa olsun başımızın tacıdır. Saygıyla karşılayacağız, 'evet' diyenler ne kadarmakbulse, 'hayır' diyenleri de aynıölçüde değerlendiriyoruz. Bu bir seçim değil referandumdur" dedi.
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