MHP İstanbul İl Başkanlığı Halkalı Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde "Türkiye Sevdamız" isimli bir geceyle 16 Nisan'daki Referandum öncesi seçim startını verdi. Camiaya yakın sanatçılardan Mustafa Yıldızdoğan ve Ali Kınık'ın sahne aldığı geceye MHP İstanbul Milletvekilleri Arzu Erdem ve İsmail Faruk Aksu'nun yanı sıra partinin önemli kurmayları ile birlikte çok sayıda partili katıldı.

LİNÇ ÇETESİ YİNE İŞ BAŞINDA!

Programın düzenlendiği gösteri merkezinde Atatürk, Alparslan Türkeş ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi de yer aldı. Salonda sabit olarak bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi özellikle 'hayır' cephesinde yer alan kesimlerce kullanılmak istendi.

MHP İL BAŞKANI: AĞIRLARINA GİTMİŞ!

Eleştirilere yanıt veren MHP İstanbul İl Başkanı Bülent Karataş, "Çok güzel geçen bir toplantı ağırlarına gitmiş. Nüfus müdürlüğü tapu dairesi gibi yani devlete ait bütün binalarda Atatürk ve dönemin Cumhurbaşkanı resmi olur" dedi.



MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARAKAYA: ŞEREFSİZLİK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise Twitter hesabından "Kamusal tüm alanlarda sürekli asılı duran Atatürk ile Cumhurbaşkanı portresini "MHP toplantısında astı" diye çarpıtmak şerefsizliktir" diye yazdı.